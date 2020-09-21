Подробный гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября 2020 года: Одинокие представители некоторых знаков смогут найти любовь

Самые сложные дни — 22 и 23 сентября. Во вторник и среду лучше не переутомляться, не рассчитывать на поддержку извне.

Астрологи расскажут, как будут вести себя ночные светила в этот период и как проще всего обрести удачу, счастье и уверенность в завтрашнем дне

Сентябрь вступает в свою финальную фазу. Астрологи расскажут, как будут вести себя ночные светила в этот период и как проще всего обрести удачу, счастье и уверенность в завтрашнем дне.

Ожидается, что на этой неделе у многих Знаков будет меньше сил и мотивации, чем обычно, но это поправимо. У каждого Знака Зодиака свой источник силы и энергии. Астрологи настоятельно рекомендуют воспользоваться скрытыми резервами для того, чтобы противостоять негативному воздействию светил.

Овен

В трудные минуты Овны могут растеряться. Семь способов поднять настроение помогут противостоять осенней апатии и не падать духом, если планы пойдут под откос. В целом неделя для Овнов ожидается непростой, потому что дела будут то идти в гору, то стремительно выходить из-под контроля.

Придется запастись терпением, а также не забывать про осторожность. Овнам сложно работать в таком ритме, потому что хочется поскорее достичь успехов во всем, но сейчас лучше не торопиться с решениями, не говорить необдуманных фраз. Всё это может сыграть против Овнов и не оставить камня на камне от их планов, особенно в середине недели — 23 и 24 числа.

Телец

У Тельцов будет много встреч с токсичными людьми, а также немало неприятных событий на работе или в делах. Полезно время от времени очищать свою ауру. Лучший способ — не зацикливаться на неприятностях, потому что мысли о плохом приводят к засорению сознания и потере удачи. Если позволить себе стать счастливыми изнутри, Фортуна не отвернется.

Самыми благоприятными днями недели станут выходные и пятница. Звезды в эти дни будут в полной гармонии с планетами. Субботу и воскресенье можно провести так, как захочется самим Тельцам. Можно поработать дома либо просто релаксировать и ничего не делать.

Близнецы

Близнецам к концу сентября придется работать больше обычного. Даже для того, чтобы просто удержаться на плаву, нужно прикладывать больше усилий. Важным моментом окажется здравая оценка соперников и конкурентов. Не стоит недооценивать недоброжелателей: среди них могут оказаться очень хитрые люди.

Что касается любовной сферы, то по важности она ни чуть не уступает финансовой и рабочей. Одиноким Близнецам стоит следовать золотым правилам притяжения любви. Всем, кто уже находится в отношениях, желательно проявить понимание и доброту ко второй половинке. Возможно, любимому человеку понадобится больше внимания и тепла.

Рак

Первые два дня недели будут очень напряженными и сложными. Даже если не ожидается никаких жизненных неурядиц, все равно может появиться некоторая подавленность и апатия. Пять простых способов помогут вернуть утраченную жизненную энергию. Так будет проще оставаться в седле и двигаться вперед. В среду настроение звезд восстановится и останется позитивным до конца недели.

Это будет прекрасное время для отдыха, смены обстановки, путешествий и шопинга. Можно смело тратить деньги на развлечения, на самообразование. В конце недели большой успех ждет Раков в любовной сфере. Удастся сгладить острые углы со второй половинкой. Одинокие представители Знака смогут найти любовь. Звезды сделают Раков более харизматичными.

Лев

Львам стоит заниматься тем, что они умеют делать лучше всего. Им нужно быть собой. Астрологи рекомендуют не притворяться кем-то другим, чтобы произвести впечатление на противоположный пол, начальство или друзей. Гораздо важнее оставаться честными, открытыми и готовыми прийти на помощь в любую минуту. Люди смогут по достоинству оценить такой подход.

В финансовой сфере Львов ожидает благоприятный период, но усилить финансовую удачу поможет следование пяти золотым правилам притяжения богатства. Удача ждет тех, кто занят в сфере услуг. Львам необходимо быть учтивыми с окружающими людьми. Самыми продуктивными днями недели станут 23, 24 и 25 сентября.

Дева

21 числа Девам лучше не пугаться проблем и неурядиц на работе и дома. Звезды и планеты в легком диссонансе, поэтому лучше не принимать важных решений на горячую голову, иначе можно наломать дров и спровоцировать черную полосу. Если есть ощущение того, что она уже началась, семь полезных советов помогут всё исправить.

Девам не стоит рушить то, что уже было построено. Астрологи советуют не ругаться с друзьями, не разрывать деловых или любовных отношений, причем не только в понедельник, но и в любой другой день недели. Лучше все обдумать денек-другой, пока страсти не утихнут и не придет объективное понимание ситуации.

Весы

У Весов на этой неделе могут вспыхнуть такие чувства, как зависть и злость, обида и ревность. Пять эффективных способов помогут победить всё это максимально быстро. Главное сейчас научиться смотреть на себя со стороны, анализировать каждую свою мысль и любое действие.

Нет смысла торопиться и подгонять себя. Звезды и планеты на стороне спокойных Весов, способных принимать решения без суеты. Это то самое время, когда нужно слушать советы окружающих людей, особенно самых близких. Даже в благоприятное время, которое начинается 25 сентября, желательно не обходить стороной советы важных для вас людей.

Скорпион

Для Скорпионов эта неделя может считаться позитивной и насыщенной удачей, потому что звезды и планеты в довольно благоприятном положении. Скорпионам можно смело покидать свою зону комфорта. Можно начинать новые дела на работе, продвигать новые идеи в бизнесе, совершать дорогостоящие покупки, отправляться в командировки.

Большой успех в любви ждет смелых Скорпионов, которые не привыкли ждать. Нужно подходить и знакомиться с новыми людьми самостоятельно, поборов стеснительность или неуверенность. Это то самое время, в которое инициативность и смелость помогут найти любовь всей жизни. Всем, кто уже в отношениях, полезно будет заниматься совместными делами.

Стрелец

В понедельник и в субботу звезды будут не в духе. Стрельцам придется бороться со страхом, тревогой и навязчивыми мыслями. В остальные дни с настроением и удачей всё будет гораздо лучше, потому что ночные светила станут более созидательными. Особенно стоит отметить воскресенье, которое станет самым благоприятным днем недели. Последний день недели можно посвятить покупкам, смене обстановки.

Астрологи советуют Стрельцам просто быть собой. Сейчас нет никакой надобности в том, чтобы притворяться кем-то другим. Можно и даже нужно открыто говорить с близкими людьми о своих чувствах, делиться с ними планами на будущее. Так они поймут, что им доверяют и ценят их мнение.

Козерог

Козерогам стоит обратить особое внимание на сферу любви и отношений. Астрологи говорят, что с 21 по 25 число включительно звезды будут очень созидательными и готовыми помочь Козерогам в поисках второй половинки. Увеличить шансы на успех поможет медитация на привлечение любви и счастливых событий. Очень важно настроиться на лучшее.

Также в будние дни желательно побольше общаться с друзьями и родственниками. Можно приглашать гостей к себе домой, устраивать небольшие внеплановые праздники. На выходных астрологи советуют заниматься домашними делами и больше времени проводить в спокойствии. Не стоит думать о работе и проблемах, омрачая самые приятные дни недели.

Водолей

Водолеям на этой неделе особое внимание стоит уделить духовному развитию, постановке новых жизненных целей. Не стоит обходить стороной мудрые советы. Направить жизнь в нужное русло помогут семь индейских мудростей. Можно заниматься самообразованием, получением знаний, смотреть обучающие видео или читать книги.

Водолеи, которые захотят провести эту неделю расслабленно и легко, могут наткнуться на трудности в будущем. Самые сложные дни — 22 и 23 сентября. Во вторник и среду лучше не переутомляться, не рассчитывать на поддержку извне. Нужно полагаться лишь на себя. В пятницу и субботу Водолеям улыбнется Фортуна: в эти два дня можно браться за новые дела.

Рыбы

Звезды и планеты в прекрасном настроении, что отлично скажется на удаче Рыб, на их мотивации. На этой неделе представителям данного Знака удастся исполнить свои самые заветные мечты. Чтобы ускорить этот процесс, можно сделать свиток желаний. Также полезно направить все свои силы на достижение одной цели. Многозадачность негативно скажется на продуктивности.

В любви и в общении с людьми важно не начинать конфликтов по пустякам. Астрологи советуют Рыбам прощать окружающих. Начало недели прекрасно подойдет для командировок. Конец недели можно посвятить очищению дома от ненужных вещей.

Еженедельный журнал об астрологии

В конце сентября эксперты советуют остерегаться негативных программ. Осень в разгаре — скоро наступят холода, а где-то они уже пришли. Настроение все еще под угрозой, так что не стоит думать о плохом. Помните, что всё в ваших руках.

Источник: dailyhoro.ru