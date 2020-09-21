Гороскоп на понедельник 21 сентября 2020 года: Один знак зодиака "взлетит" к высотам

В первый рабочий день новой недели профессиональные успехи сулят Козерогам, а Овнам грозит "черный день".

Понедельник может стать "черным днем" для одного знака Зодиака

В понедельник, 21 сентября, в один из крупнейших церковных праздников – Рождество Пресвятой Богородицы 2020 – Весов может ожидать "взлет" к высотам.

Женщинам-Тельцам не запрещено окунуться с головой в омут чувств, сообщает Главред.

В первый рабочий день новой недели профессиональные успехи сулят Козерогам, а Овнам грозит "черный день".



Рыбы

Состояние души может испоганиться из-за того, что в жизни что-то не так, как этого бы хотелось. Постарайтесь ничего не считать. Откажитесь от финансовых операций – не делайте долгов и никому не давайте взаймы. Потрудитесь руками.

Скорпион

Вы можете получить прекрасный шанс, который позволит что-то исправить. Постарайтесь воспитать в себе терпимость и доброжелательность к тому, что вас окружает.

Рак

Вы можете оказаться под контролем сильных эмоций, поэтому в это день не стоит заниматься важными делами и принимать важные решения.

Чего представителям земных знаков Зодиака ожидать в понедельник

Дева

Готовьтесь отстаивать свою позицию. Чтобы избежать ссоры, придется побыть наедине с собой. Скорее всего, здоровье "подкачает".

Козерог

Благодаря увлеченности делом и потрясающей работоспособности можно получить позитивные результаты. Вам светят успехи в работе.

Телец

Женщины могут кем-то увлечься, им можно с головой погрузиться в свои чувства. Мужчинам стоит провести время в компании.

Чего представителям воздушных знаков Зодиака ожидать в понедельник

Весы

Можно кем-то увлечься и раскрепоститься. Благодаря воплощенному в жизнь творческому порыву возможен "взлет" к высотам, которые вы считали недосягаемыми.

Водолей

Нельзя проявлять эгоизм и жадность. Можно чем-то жертвовать, давать и принимать советы.

Близнецы

Можно помириться с другом. Постарайтесь удерживать согласие в семье.

Чего представителям огненных знаков Зодиака ожидать в понедельник

Стрелец

Не стоит покупать мебель и драгоценные металлы. Хороший день для прогулок и физического труда.

Лев

Из-за конфликта могут возникнуть проблемы. Возможно, придется кого-то защищать или отстаивать свои принципы или взгляды.

Овен

Надежды могут не сбыться, возможны обманы. Попытайтесь не конфликтовать с членами семьи.