Как правильно производить посадку малины осенью, чтобы летом получить богатый урожай

Оптимальный период посадки — октябрь, когда почва еще не успела остыть после лета, но до морозов еще есть время.

Чтобы получать богатый и вкусный урожай, за малиной необходимо ухаживать не только перед появлением ягод

Чтобы получать богатый и вкусный урожай, за малиной необходимо ухаживать не только перед появлением ягод. Необходимо знать, как и когда нужно производить посадку малины осенью, чтобы на следующий год наслаждаться урожаем.

Когда нужно высаживать малину осенью

Малина — это растение, которое спокойно может пережить зиму в почве, но, при условии, что она будет посажена в правильные сроки. Во время периода частых дождей и морозов малину нельзя высаживать, так как корни растения могут погибнуть из-за влаги, а также замерзнуть.

Оптимальный период посадки — октябрь, когда почва еще не успела остыть после лета, но до морозов еще есть время. Саженцы малины должны успеть схватить за почву, а также набраться полезных веществ с нее, чтобы успешно пережить дождливую погоду и морозы.

Как правильно посадить малину

Высаживать необходимо те побеги, которые не имеют поврежденной корневой системы, что может сигнализировать о заболевании. Также нужно выбирать ростки, которые имеют толстые корни, так как тонкие побеги могут не успеть схватиться за землю и насытиться от нее. Место для посадки должно максимально освещаться солнцем, так как малина — это растение, которое погибает в тени.

Рекомендуется высаживать малину рядами, чтобы она не росла полем. Данный метод позволит не испытывать неудобств в следующем году во время ухода за растением, так как малина быстро вырастает в высоту до двух метров. Также необходимо придерживаться расстояния в несколько метров между рядами, так как близко посаженные растения могут мешать друг другу.

Высадка малины практически ничем не отличается от посадки других культур. Необходимо выкопать яму на 30 сантиметров в глубину, а также на пол метра в ширину, чтобы не травмировать корневую систему. Перед помещением саженца в ямку, необходимо удобрить почву с помощью фосфата и калия. Во время посадки рекомендуется использовать колышки, чтобы зафиксировать растение. Через несколько дней после посадки, колышки можно будет убрать.

Растения после посадки необходимо полить, если земля недостаточно влажная. Также спустя несколько дней рекомендуется проверить, зафиксировались ли побеги. Необходимо каждый кустик легко дернуть вверх, и те, которые поддались, зиму не переживут. Если растения здоровые и были правильно высажены, то уже на следующий год можно ожидать богатый и вкусный урожай ягод.

Источник: rsute.ru