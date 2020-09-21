Календарь церковных праздников на октябрь 2020 года

107 православных церковных праздников отмечается в октябре 2020 года. Церковный календарь информирует о христианских праздниках, посвященных знаменательным событиям из жизни Иисуса Христа и его матери Богородицы Девы Марии, постах и днях памяти различных святых.

Календарь церковных праздников по дням месяца

1 октября

Преподобного Евмения Гортинского, епископа

Преподобной Евфросинии (в миру Феодулии) Суздальской

2 октября

Мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта

Благоверных князей Феодора Ростиславича Черного, Смоленского, и чад его Давида и Константина, Ярославских чудотворцев

Благоверного князя Игоря (во Святом Крещении Георгия) Черниговского и Киевского

3 октября

Великомученика Евстафия Плакиды, жены его мученицы Феопистии и чад их мучеников Агапия и Феописта

Мучеников и исповедников благоверного князя Михаила Черниговского и болярина его мученика Феодора, чудотворцев

Преподобного и благоверного князя Олега Брянского

4 октября

Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня.

Апостола от 70-ти Кодрата

Обретение мощей святителя Димитрия Ростовского, митрополита

Преподобного Даниила Шужгорского

Преподобного Иосифа Заоникиевского (Вологодского)

5 октября

Пророка Ионы



Священномученика Фоки, епископа СинопскогоПреподобного Ионы, пресвитера (IX), отца святых Феофана, творца канонов, и Феодора НачертанныхПреподобного Ионы ЯшезерскогоПреподобного Макария Жабынского, Белевского чудотворца

6 октября

Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

Прославление святителя Иннокентия (Вениаминова), митрополита Московского

7 октября



Первомученицы равноапостольной Феклы ИконийскойПреподобного Никандра пустынножителя, Псковского чудотворцаПреподобномученика Галактиона Вологодского

8 октября

Преподобных Евфросинии Александрийской и Евфросинии (в миру Феодулии) Суздальской

Преставление преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца

Перенесение мощей святителя Германа, архиепископа Казанского и Свияжского

9 октября



Преставление Апостола и Евангелиста Иоанна БогословаСвятителя Тихона (Белавина), патриарха Московского и всея РоссииПреподобного Ефрема Перекомского, игумена, Новгородского чудотворца

10 октября

Мучеников Каллистрата и дружины его: Гимнасия и иных

Преподобного Савватия Соловецкого

Священномученика Петра (Полянского), митрополита Крутицкого

11 октября



Святителя Харитона Исповедника, епископаПреподобных Кирилла и Марии, родителей преподобного Сергия РадонежскогоСобор преподобных отцов Киево-ПечерскихПреподобного Иродиона (Родиона) ИлоезерскогоБлаговерного князя Вячеслава Чешского

12 октября

Преподобного Кириака отшельника, Палестинского

Обретение мощей святителя Иоанна Чудотворца (Максимовича), архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского



Священномученика Иоанна (Поммера), архиепископа Рижского и Латвийского

13 октября

Священномученика Григория, епископа, просветителя Великой Армении

Преподобного Григория Пельшемского, Вологодского чудотворца

Святителя Михаила, первого митрополита Киевского и всея России, чудотворца

14 октября

Покров Пресвятой Богородицы

Апостола от 70-ти Анании



Преподобного Романа Сладкопевца, диаконаПреподобного Саввы Вишерского, НовгородскогоПразднование в честь Хитона Господня и Столпа Животворящего

15 октября

Священномученика Киприана, епископа, мученицы Иустины и мученика Феоктиста

Блаженного Андрея, Христа ради юродивого, Константинопольского

Благоверной княгини Анны (в иночестве Евфросиньи) Кашинской

Преподобного Кассиана грека, Угличского чудотворца

16 октября

Апостола от 70-ти Дионисия Ареопагита, епископа Афинского, священномучеников Рустика, пресвитера, и Елевферия, диакона

Священноисповедника Агафангела (Преображенского), митрополита Ярославского

17 октября

Обретение мощей святителей Гурия, архиепископа Казанского и Варсонофия, епископа Тверского

Священномученика Иерофея Афинского, епископа

Благоверного князя Владимира Ярославича Новгородского, чудотворца

Преподобного Аммона, затворника Печерского



Священномученика Петра КапетолийскогоСвятого Стефана Щиляновича

18 октября

Святителей Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа (Колычева), Иова, Ермогена, Тихона (Белавина), Петра (Полянского), Филарета, Иннокентия (Вениаминова) и Макария (Невского), Московских, всея России чудотворцев

Мученицы Харитины Амисийской (Понтийской)

Преподобных Дамиана, пресвитера, целебника, Иеремии и Матфея, прозорливых, Печерских

Преподобноисповедника Гавриила (Игошкина), архимандрита Мелекесского

19 октября



Апостола Фомы

20 октября

Мучеников Сергия и Вакха

Преподобного Сергия Послушливого, Печерского

Преподобного Сергия Нуромского (Вологодского)

Обретение мощей преподобного Мартиниана Белозерского, игумена

21 октября

Преподобной Пелагии Антиохийской



Преподобного Досифея Верхнеостровского, Псковского, игуменаПреподобного Трифона Вятского, архимандрита

22 октября

Апостола Иакова Алфеева

Преподобных Андроника и жены его Афанасии

Священномученика Константина Сухова, пресвитера

Обретение мощей преподобноисповедника Севастиана Карагандинского (Фомина), архимандрита

23 октября



Мученика Евлампия и мученицы ЕвлампииПреподобного Амвросия ОптинскогоСобор Волынских святыхПреподобномучеников Зографских

24 октября

Собор преподобных Оптинских старцев

Апостола от 70-ти Филиппа, единого от семи диаконов

Преподобного Феофана исповедника, творца канонов, епископа Никейского

25 октября

Священноисповедника Николая (Могилевского), митрополита Алма-Атинского

Перенесение из Мальты в Гатчину части Древа Животворящего Креста Господня, Филермской иконы Божией Матери и десной руки Иоанна Крестителя

Мучеников Прова, Тараха и Андроника

Преподобного Амфилохия Глушицкого, игумена

Преподобного Космы, епископа Маиумского, творца канонов

26 октября

Священномучеников Карпа, епископа Фиатирского, Папилы, диакона, мученика Агафодора и мученицы Агафоники



Преподобного Вениамина ПечерскогоОбретение мощей священномученика Фаддея (Успенского), архиепископа Тверского и КашинскогоИверской иконы Божией Матери

27 октября

Преподобной Параскевы-Петки

Мучеников Назария, Гервасия, Протасия и Келсия

Преподобного Николы Святоши, князя Черниговского, Печерского чудотворца

28 октября



Преподобного Евфимия Нового, Солунского, иеродиаконаСвятителя Афанасия (Сахарова), епископа КовровскогоПреподобномученика Лукиана Антиохийского, пресвитераСвятителя Иоанна, епископа Суздальского и НижегородскогоСвященномученика Лукиана Печерского

29 октября

Мученика Лонгина Сотника, иже при Кресте Господни

Преподобных Лонгина, вратаря Печерского и Лонгина Яренгского

30 октября

Пророка Осии

Преподобномученика Андрея Критского

Перенесение мощей праведного Лазаря Четверодневного, друга Божия, епископа Китийского

31 октября

Апостола и евангелиста Луки

Обретение мощей преподобного Иосифа, игумена Волоцкого (Волоколамского), чудотворца

Источник: calend