Работники АО «НЗИВ» удостоены почетных грамот и благодарностей



За высокие достижения и многолетний труд заводчанам вручили почетные грамоты и благодарственные письма Госкорпорации Ростех, АО «Технодинамика», Законодательного собрания Новосибирской области, Главы администрации города Искитима Сергея Завражина, городского Совета депутатов и от самого предприятия АО «НЗИВ». Особо была отмечена работа токаря 6 разряда механического цеха Андрея Бовшика. Ему вручена медаль «За отличие» Госкорпорации Ростех.

- Этот профессиональный праздник для нашего предприятия особенный, - обратился к заводчанам генеральный директор АО «НЗИВ» Глеб Вареница. - За время работы завода освоены десятки изделий, некоторые из которых не имеют аналогов в мире. Всё это - благодаря заслугам трудового коллектива. В этот день хочу пожелать реализации масштабных проектов, дальнейшего развития, стабильности и процветания. Каждому работнику и ветерану – крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях.



В преддверии празднования на заводе организовали выставку детских рисунков с вручением памятных подарков, а также фотоконкурс - «День оружейника». Вкусным подарком для заводчан стали почти 100 сладких пирогов, приготовленных поварами завода специально к праздничной дате.19 сентября в России отмечают профессиональный праздник работники оборонной промышленности – День оружейника. Праздник относительно молодой. В 2010 году оружейный конструктор М.Т. Калашников во время встречи с В.В Путиным выразил пожелание об учреждении такого праздника. Через год был подписан Указ «Об установлении Дня оружейника». Впервые отметили праздник в 2012 году.АО «НЗИВ» входит в контур управления АО «Технодинамика» Госкорпорации Ростех - управляющей организации АО «НПК «Техмаш».