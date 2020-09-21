Фекальный провал: Вечную яму завалили на перекрестке улиц Герцена и Ленина в Бердске. Когда снова «рванет»?

Очередной обвал грунта под дорогой ликвидировали коммунальщики. Осталось залить асфальтом. На этом месте постоянно в течение нескольких лет проваливается проезжая часть и разрушается канализация.

Очередной раз провал ликвидировали. Осталось только положить асфальт

Завалили 20 сентября вечный провал на перекрестке улиц Герцена и Ленина в Бердске. В конце июля, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на этом месте в очередной раз провалился асфальт на проезжей части возле канализационного колодца. Снова возникла угроза входа сточных вод. Кроме того, низкие автомобили разбивали днища о неровность на дороге.

Директор бердского управления ЖКХ Максим Совбанов тогда объяснил, что провалился грунт под дорогой и пообещал, что КБУ в ближайшее время поправит дорожное полотно.

Напомним, что крупная коммунальная авария произошла на пересечении улиц Ленина и Герцена летом 2019 года. При этом жители окрестных домов и автомобилисты мучились почти год от шума насосов и зловония, исходящего от прорванной канализации, и от разрушенной проезжей части. Осенью 2018-го там образовался подпор, причиной которого оказалось 40-литровое ведро, наполненное бетоном и камнями, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». К поиску подпора в канализации начались 5 октября 2018-го, когда на проезжую часть вылилась канализация дома №126 по улице Ленина.

Комбинату бытовых услуг пришлось разрыть дорогу вблизи гаражного комплекса у остановки «Радиозавод», чтобы найти причину подпора.

В апреле 2019 года снова провалился асфальт на том же перекрестке. И снова коммунальщики включили насосы, от шума которых все лето изнемогали жители соседних домов. Вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров тогда заверял, что больше коммунальные проблемы на пересечении улиц Ленина и Герцена не будут беспокоить горожан.

И вот через год, летом-2020, ситуация повторилась, только в меньших масштабах. И гарантировать, что поставлена точка никто не может, поскольку предсказать, как будут вести себя «плавающий» грунт под дорогой, образующий пустоты, невозможно.

Место провала пока огорожено