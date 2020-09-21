21.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Фекальный провал: Вечную яму завалили на перекрестке улиц Герцена и Ленина в Бердске. Когда снова «рванет»?

11:15 21.09.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Очередной обвал грунта под дорогой ликвидировали коммунальщики. Осталось залить асфальтом. На этом месте постоянно в течение нескольких лет проваливается проезжая часть и разрушается канализация.

% name% title
Очередной раз провал ликвидировали. Осталось только положить асфальт

Завалили 20 сентября вечный провал на перекрестке улиц Герцена и Ленина в Бердске. В конце июля, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на этом месте в очередной раз провалился асфальт на проезжей части возле канализационного колодца. Снова возникла угроза входа сточных вод. Кроме того, низкие автомобили разбивали днища о неровность на дороге.

Директор бердского управления ЖКХ Максим Совбанов тогда объяснил, что провалился грунт под дорогой и пообещал, что КБУ в ближайшее время поправит дорожное полотно.

Напомним, что крупная коммунальная авария произошла на пересечении улиц Ленина и Герцена летом 2019 года. При этом жители окрестных домов и автомобилисты мучились почти год от шума насосов и зловония, исходящего от прорванной канализации, и от разрушенной проезжей части. Осенью 2018-го там образовался подпор, причиной которого оказалось 40-литровое ведро, наполненное бетоном и камнями, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». К поиску подпора в канализации начались 5 октября 2018-го, когда на проезжую часть вылилась канализация дома №126 по улице Ленина.

Комбинату бытовых услуг пришлось разрыть дорогу вблизи гаражного комплекса у остановки «Радиозавод», чтобы найти причину подпора.

В апреле 2019 года снова провалился асфальт на том же перекрестке. И снова коммунальщики включили насосы, от шума которых все лето изнемогали жители соседних домов. Вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров тогда заверял, что больше коммунальные проблемы на пересечении улиц Ленина и Герцена не будут беспокоить горожан.

И вот через год, летом-2020, ситуация повторилась, только в меньших масштабах. И гарантировать, что поставлена точка никто не может, поскольку предсказать, как будут вести себя «плавающий» грунт под дорогой, образующий пустоты, невозможно.

% name% title
Место провала пока огорожено

% name% title
Из-за ремонта закрыта одно полоса дороги на ул. Ленина
авария год канализация на перекрестке провал провалился асфальт Максим Совбанов Владимир Захаров КБУ Бердска
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Есть решение проблемы раз и навсегда?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВ медицинский центр «Медпрактика» и в детский оздоровительный центр «Медпрактика Аква» требуются
11:32 21-09-2020
В медицинский центр «Медпрактика» и в детский оздоровительный центр «Медпрактика Аква» требуются
БердскПродвигай свой бизнес: Бесплатно подайте хоть 1000 объявлений на сайте «Курьер.Среда.Бердск» 2
11:31 21-09-2020
Продвигай свой бизнес: Бесплатно подайте хоть 1000 объявлений на сайте «Курьер.Среда.Бердск»
4 финансово успешных мужчины по знаку зодиака. С кем не страшно связывать будущее?
11:25 21-09-2020
4 финансово успешных мужчины по знаку зодиака. С кем не страшно связывать будущее?
БердскФекальный провал: Вечную яму завалили на перекрестке улиц Герцена и Ленина в Бердске. Когда снова «рванет»?
11:15 21-09-2020
Фекальный провал: Вечную яму завалили на перекрестке улиц Герцена и Ленина в Бердске. Когда снова «рванет»?
Вкуснейший старинный рецепт огурцов на зиму за 20 минут
11:00 21-09-2020
Вкуснейший старинный рецепт огурцов на зиму за 20 минут
Какие выплаты на детей продлят в 2020 и 2021 году, стало известно
11:00 21-09-2020
Какие выплаты на детей продлят в 2020 и 2021 году, стало известно
БердскЧто можно подарить любимому мужчине: варианты подарков
10:52 21-09-2020
Что можно подарить любимому мужчине: варианты подарков
Как сотрудники ФБК* попали в номер Навального, рассказали в отеле Xander Hotel
10:45 21-09-2020
Как сотрудники ФБК* попали в номер Навального, рассказали в отеле Xander Hotel
БердскФотомарафон «И это мой питомец!» запустил «Курьер.Среда.Бердск» 2
10:41 21-09-2020
Фотомарафон «И это мой питомец!» запустил «Курьер.Среда.Бердск»
Когда День секретаря-2020 в России
10:35 21-09-2020
Когда День секретаря-2020 в России