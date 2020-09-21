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Как сотрудники ФБК* попали в номер Навального, рассказали в отеле Xander Hotel

10:45 21.09.2020
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В официальном аккаунте отравленного блогера в Instagram появилось заявление, что яд "Новичок", которым его якобы отравили, нашли на бутылках из гостиничного номера в томской гостинице

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В томском отеле рассказали, как сотрудники ФБК* попали в номер Навального

Одна из администраторов Xander Hotel рассказала РИА Новости, что сотрудникам ФБК* разрешили подняться в номер Алексея Навального, предположив, что блогер мог отравиться чем-то из мини-бара.
Ранее в официальном аккаунте Навального в Instagram появилось заявление, что яд "Новичок", которым его якобы отравили, нашли на бутылках из гостиничного номера в томской гостинице Xander Hotel. Также в сообщении утверждалось, что после того как соратники блогера узнали о его госпитализации, то вызвали адвоката, зашли в номер и начали фиксировать, описывать и упаковывать все обнаруженное, включая бутылки из-под гостиничной воды.
На вопрос РИА Новости, как посторонние люди попали в бывший номер Навального, администратор гостиницы в Томске сообщила, что сотрудники ФБК* и штаба Навального рассказали ей об инциденте с блогером в самолете, и после совещания с руководством отеля им показали комнату.

"Мы пошли навстречу, решили показать. Вдруг это пищевое отравление чем-то из мини-бара. Все бывает в жизни, никогда такого не было. Мы показали в моем присутствии", — сообщила собеседница агентства.
Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, летевшем из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, и блогера доставили в больницу. Врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.
Позже Навального перевезли в немецкую клинику "Шарите". Через несколько дней власти Германии заявили, что его якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Немецкое правительство сообщало также, что эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции, исследование по запросу Берлина проводит и Организация по запрещению химического оружия.

Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало. Тем не менее прокуратура и полиция начали проверки еще в день госпитализации Навального.
При этом один из разработчиков "Новичка" Леонид Ринк выразил сомнения в том, что блогера отравили именно этим веществом, — по его словам, у Навального не было соответствующих симптомов. Кроме того, известно, что доступ к "Новичку" был с 1990-х годов у германской разведки BND, его изучали около 20 западных государств, тогда как Россия еще в 1992 году прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.

Источник: РИА Новости

новичок оппозиционер отравление токсин яд Алексей Навальный
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