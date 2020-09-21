Пнул собаку? Натравил за соседа? За жестокое обращение с животными надо наказывать, решили депутаты Бердска

Горсовет внес изменения в правила содержания домашних животных, где также не допускается их использование в предпринимательской деятельности, за исключением случаев, установленных законом.

За жестокое обращение с животными могут привлечь к ответственности

На сессии совета депутатов 17 сентября Бердска вступил начальник управления ЖКХ города Максим Совбанов. Был рассмотрен вопрос о внесении изменений в правила содержания домашних животных в городе. Внесены они были по протесту прокурора для того, чтобы привести документ соответствие с федеральным законом.

- Когда появляются сообщения о нарушении правил содержаний животных или жестком обращении, мы обращаемся в полицию, - отметил Максим Флюрович.

При этом присутствующие депутаты отметили, что в Бердске как такового контроля за содержанием животных нет

- Я не знаю ни одного случая, чтобы то-то был наказан в Бердске за нарушение правил содержания животных. До сих пор пока не будет этого контроля, эти правила работать не будут, - отметил депутат Андрей Ковальский.

Для справки:

Жестокое обращение с животным - это обращение с животным, которое привело или может привести к гибели, увечью или иному повреждению здоровья животного (включая истязание животного, в том числе голодом, жаждой, побоями, иными действиями), нарушение требований к содержанию животных, установленных Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (в том числе отказ владельца от содержания животного), причинившее вред здоровью животного, либо неоказание при наличии возможности владельцем помощи животному, находящемуся в опасном для жизни или здоровья состоянии.

При обращении с домашними животными запрещается:

Натравливание животных на людей или других домашних животных, за исключением случаев необходимой обороны, использования служебных животных в соответствии с законодательством Российской Федерации или дрессировки собак кинологами.

Не допускается использование домашних животных в предпринимательской деятельности, за исключением случаев, установленных Правительством Российской Федерации.