Эксперты составили топ-5 лучших подарков для мужчин,
которые могут стать достойным презентом.
которые могут стать достойным презентом.
Новый гаджет
Самым универсальным подарком, который точно обрадует мужчину, станет новинка техники. На сегодняшний день это могут быть фитнес трекеры, беспроводные наушники, приставки, ноутбуки, планшеты, и даже авто кофеварки. Вопрос будет стоять только в денежных возможностях. Все же, исходя из интересов мужчины, в данном списке можно найти идеальный вариант.
Самым универсальным подарком, который точно обрадует мужчину, станет новинка техники. На сегодняшний день это могут быть фитнес трекеры, беспроводные наушники, приставки, ноутбуки, планшеты, и даже авто кофеварки. Вопрос будет стоять только в денежных возможностях. Все же, исходя из интересов мужчины, в данном списке можно найти идеальный вариант.
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Мини-бар
Мужчины, как правило, любят различные напитки, поэтому мини-бар, в котором будут присутствовать изысканные напитки, не оставят его равнодушным. При этом, дизайн такого мини бара может завесить от стиля мужчины, от классики, до экстравагантного стиля. Таким образом, мини бар можно выбрав в виде какого-либо музыкального инструмента, бочки, канистры, или классического варианта, в виде глобуса.
Подарочный сертификат
В последнее время очень популярными стали подарочные сертификаты, так как это действительно самый универсальный подарок. Все же, не стоит выбирать сертификаты на покупки в каком-то магазине. Лучше отдать предпочтение развлечением. К примеру, это может быть сертификат на дегустацию, массаж, экстрим или мастер классы.
Билеты
Такой подарок, как билеты, стоит выбирать исходя из предпочтений мужчины. Если он любит ретро фильмы, то это должны быть билеты на них. Если же у него есть любимая группа или он обожает футбол, то билеты должны быть на такие мероприятия.
Такой подарок, как билеты, стоит выбирать исходя из предпочтений мужчины. Если он любит ретро фильмы, то это должны быть билеты на них. Если же у него есть любимая группа или он обожает футбол, то билеты должны быть на такие мероприятия.
Имиджевые предметы
Такой подарок подойдет для деловых мужчин, так как элитные аксессуары смогут подчеркнуть их статус. В таком случае принято дарить запонки, галстук, ручку Паркер или элегантный шарф. Все же, к этому списку может подойти еще много вещей, которые подчеркнут стиль мужчины.
Выбрав один из предложенных экспертами вариант подарка, и окружив мужа в его день рождения, заботой и любовью, этот день у него пройдет незабываемо и заполнится на долгое время.
Такой подарок подойдет для деловых мужчин, так как элитные аксессуары смогут подчеркнуть их статус. В таком случае принято дарить запонки, галстук, ручку Паркер или элегантный шарф. Все же, к этому списку может подойти еще много вещей, которые подчеркнут стиль мужчины.
Выбрав один из предложенных экспертами вариант подарка, и окружив мужа в его день рождения, заботой и любовью, этот день у него пройдет незабываемо и заполнится на долгое время.