Мини-бар



Мужчины, как правило, любят различные напитки, поэтому мини-бар, в котором будут присутствовать изысканные напитки, не оставят его равнодушным. При этом, дизайн такого мини бара может завесить от стиля мужчины, от классики, до экстравагантного стиля. Таким образом, мини бар можно выбрав в виде какого-либо музыкального инструмента, бочки, канистры, или классического варианта, в виде глобуса.



Подарочный сертификат



В последнее время очень популярными стали подарочные сертификаты, так как это действительно самый универсальный подарок. Все же, не стоит выбирать сертификаты на покупки в каком-то магазине. Лучше отдать предпочтение развлечением. К примеру, это может быть сертификат на дегустацию, массаж, экстрим или мастер классы.