"Все "технологии гиперзвука" русские украли у американцев": О чем говорил с Путиным легендарный оружейник Герберт Ефремов?

Он рассказал о разработках ракетных систем, которых нет больше ни у кого в мире. И не только.

О награждении орденом Святого апостола Андрея Первозванного конструктор ракетной и космической техники Герберт Ефремов узнал накануне видеоконференции с президентом

Герберт Ефремов в интервью "РГ" рассказал о разработках ракетных систем, которых нет больше ни у кого в мире.

О награждении орденом Святого апостола Андрея Первозванного конструктор ракетной и космической техники Герберт Ефремов узнал накануне видеоконференции с президентом.

"В пятницу в семь вечера мне сообщили, что предстоит разговор по видеосвязи с Владимиром Владимировичем", - рассказал по телефону корреспонденту "РГ" легендарный оружейник.

Герберт Александрович, Трамп заявил, что все "технологии гиперзвука" русские украли у американцев. Если бы у вас была возможность в режиме видеоконференции поговорить еще и с президентом США, то что бы ему сказали?

Герберт Ефремов: Трамп сказал, что русским сдал эти "секреты" Обама. Только Барак Обама - президент США с 2009 года. Наши эксперименты по этим делам начинали в советское время, когда Обама был подростком. Он еще в школу ходил, а мы уже экспериментировали с гиперзвуком.

Когда камеры выключили, вы пообщались с Путиным наедине. То, что вы ему сказали, полагаю, секрет. Но на какую тему у вас с президентом была беседа, сказать можете?

Герберт Ефремов: Говорили о будущем.

О будущем вашего "НПО машиностроения", которое создает эти прорывные системы и технологии?

Герберт Ефремов: Не только. О будущем страны, мира. И всего, с чем связаны наши возможности. Это единственный человек из руководителей нашей страны, а я с некоторыми из первых лиц общался, который понял, что не нужно гоняться за цифрами. Как обычно рассуждают? У наших оппонентов, допустим, есть тысяча ракет - и мы столько должны произвести. А так отвечать на вызовы не надо! Сделай это по-своему, похитрее. И он это отлично понимает. Например, в свое время мы создали ракету "Метеорит". Хотя первоначально на вызов со стороны США - на тысячи американских "томагавков" - начали отвечать созданием аналогичных дозвуковых ракет. Мы же предложили сверхзвуковую ракету, которая отвечала условиям нашей страны. И один "Метеорит" был по эффективности равен десяткам "томагавков".

"Метеорит" летел на высоте 22 - 25 км. Вражеские радары его не видели. А видели ложную цель, которую он буксировал. И это была настоящая "невидимка": первый "Стелс" в мире. На нем еще стоял генератор искусственной ионизации окружающей среды. И все это - на ракете, которую начали создавать в СССР еще в 1976 году!А в годы перестройки готовый проект был уничтожен. Доводы конструкторов о том, что десяток "метеоритов" успешно заменяют большое число дозвуковых крылатых ракет, наверху не услышали. А сегодня вас слышат?

Герберт Ефремов: Этим и отличается Путин. Он великолепный аналитик.

Его назвали в честь писателя-фантаста. Но фантазии о будущем Герберту скоро наскучили - проекты были интереснее

С вашим участием и под вашим руководством создали десятки систем. Для обывателя слишком велик объем информации. Назовите три из них: важных, удивительных, интересных.

Герберт Ефремов: Давайте не три, а пять. Итак, П‑5: челомеевская крылатая ракета, в работе над которой и я принимал участие, когда пришел к Челомею молодым специалистом. Далее: противокорабельная П‑6. Упомянул бы еще "Гранит", "Метеорит" и УР‑100Н УТТХ.

Вы ученик Владимира Николаевича Челомея, а нынешний руководитель "НПО машиностроения" Александр Леонов - ваш. Так?

Герберт Ефремов: У меня учеников нет. И я не ученик Челомея. У нас не учатся, а работают. И все сами осваивают в процессе. В условиях окружающей новизны. И мой сменщик Александр Георгиевич Леонов, конструктор и разработчик, продолжает в том же духе.

Вас мама назвала в честь Герберта Уэллса. Хорошо к фантастике относитесь?

Герберт Ефремов: Плохо! Начинал читать, но потом уже не мог. Наши дела более интересные, чем фантастика. Тебе ставят задачу, которую еще в мире никто не решал. А решить нужно. Вот ты вместе с коллективом специалистов из разных отраслей и ломаешь голову: сочиняешь, придумываешь. Какой тут писатель-фантаст справится!? В нашем деле ты сам обязан быть почище любого фантаста.

Источник: РГ