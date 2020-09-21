С тремя странами возобновила авиасообщение с 21 сентября 2020 Россия

Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией

Россия с понедельника частично возобновит авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией, прерванное весной этого года на фоне пандемии коронавируса. Соответствующее решение было обнародовано в пятницу в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Распоряжение правительства подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 20 сентября.

Согласно информации на сайте правительства РФ, полеты будут выполняться с периодичностью один раз в неделю в Нур-Султан (Казахстан), Бишкек (Киргизия) и Минск (Белоруссия). Также с 27 сентября будут возобновлены рейсы в Сеул (Южная Корея).

На данный момент ни один из российских перевозчиков официально не заявлял о старте полетов в эти города, однако авиакомпания "Аэрофлот" открыла продажу билетов на рейсы из Москвы в Бишкек с 23 сентября, Минск - с 26 сентября, Нур-Султан - с 27 сентября и в Сеул - с 1 октября, следует из данных системы бронирования на сайте авиакомпании.

Более того, с 21 сентября также приостанавливается действие программы вывозных рейсов в связи с возобновлением международного авиасообщения.

Россия в конце марта приостановила международное авиасообщение из-за пандемии коронавируса. С 1 августа российские власти постепенно начали возобновление регулярных международных рейсов. На данный момент открыто авиасообщение с Великобританией, Турцией, Танзанией, Швейцарией, Египтом, Мальдивами и ОАЭ.

Правила въезда

По прибытии в Казахстан пассажиры из России должны будут предъявить справку об отсутствии коронавируса либо в течение 48 часов сдать ПЦР-тест, либо же пройти 14-дневный домашний карантин. На данный момент власти Белоруссии и Киргизии не заявляли об обязательном тестирование на коронавирус при перелетах из Москвы.

А вот при въезде в Южную Корею пассажирам придется не более чем за 48 часов до вылета пройти медицинский осмотр и получить заключение об отсутствии симптомов коронавируса. Более того, после прилета тест на коронавирус необходимо будет сдать в аэропорту и вне зависимости от его результатов отправиться в карантин на 14 суток. Помещение для этого будет предоставлено южнокорейскими властями, пребывание в нем обойдется в сумму до 150 тыс. вон ($137) в день, которые необходимо оплачивать самостоятельно.

После возвращения из-за рубежа в Москву россияне должны сделать тест в трехдневный срок и разместить результаты на портале госуслуг.

Источник: ТАСС