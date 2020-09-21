Письмо со смертельным ядом рицином отправила Трампу женщина. Ее арестовали на границе с Канадой

Подозреваемая в отправке посылки с ядом рицином в Белый дом задержана во время въезда в США из Канады.

По данным телеканала CNN, правоохранительные органы перехватили адресованную Трампу посылку с ядом рицином

Подозреваемый в отправке посылки с ядом рицином в Белый дом задержан во время въезда в США из Канады. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на источник в американских правоохранительных органах.

«Подозреваемый, который предположительно отправил письмо со смертельным ядом рицином в Белый дом, был задержан при попытке въезда в США из Канады», — говорится в сообщении.

Ранее ФБР и Секретная служба США начали проверку по факту получения подозрительной посылки, которая, по сообщениям СМИ, была направлена американскому лидеру Дональду Трампу.

По данным телеканала CNN, правоохранительные органы перехватили адресованную Трампу посылку с ядом рицином. А арестована - женщина.