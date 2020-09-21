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Без погонь и перестрелок: угнали «семерку» с красным номером «76» на борту у 19-летнего Ивана подростки в Бердске

14:30 21.09.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Владелец ВАЗ-2107 уверен, что угнать автомобиль и бросить его посреди дороги могли только малолетки. Полиция разыскивает угонщиков.

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Владелец ВАЗ-2107 уверяет, что угонщики прилично подпортили его машину

Когда угнали автомобиль ВАЗ-2107 с красной надписью «76», его владелец 19-летний Иван мирно спал в своей квартире.

-Я проснулся от того, что мне позвонил знакомый, спросил, все ли со мной в порядке, а затем сказал, что моя машина стоит на дороге. Я вышел на улицу и увидел, что автомобиля нет на парковке. Дошел до того места, где он находился, и вызвал сотрудников полиции. Приехали. Сняли отпечатки пальцев. Потом поехали в отдел, где я написал заявление, - рассказал 21 сентября «Курьер. Среда. Бердск» Иван.

Бердчанин отмечает, что не было никаких погонь, наркотиков и оружия, как ранее предполагали в СМИ. И его «семерку», как он предполагает, угнали подростки. И успели ее достаточно подпортить — много чего разбили по мелочам.

-Очень хорошо напакостили, - отметил Иван.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», брошенный автомобиль "Жигули" с красной надписью "76" стоял во дворе дома №17 на ул. Лунной в Бердске.

Как сообщили очевидцы, утром 20 сентября полицейские больше часа осматривали машину.

Судя по следам от колес полицейского УАЗа на газоне у дороги, за легковушкой гнались.

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