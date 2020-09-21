"У меня отрицательный, у соседа положительный": Лежат в одной палате пациенты с подозрением на COVID-19 в пульмонологии ЦГБ Бердска. История из первых уст

"По поводу оборудования тоже не понятно: лет 8 назад в отделении был собственный рентген кабинет... Был, да делся куда-то. Всех возят на "скорой" в бэмзовскую больницу", - пишет пациент с коронавирусом.

Коронавирус уже давно добрался до Бердска

Читатель "Курьер. Среда. Бердск" поделился своими впечатлениями о том, как содержатся пациенты с подозрением на коронавирус в пульмонологическом отделении ЦГБ Бердска на улице Попова,10. Больной, пожелавший остаться инкогнито, рассказал свою историю лечения COVID-19.

История из первых уст

В данный момент я нахожусь на лечении в пульмонологическом отделении. По приезду в больницу всех больных определяют на третий этаж. Это так называемое распределительное отделение, где люди ожидают результат анализа мазка на ковид, взятый у них при поступлении. Если результат положительный направляют на четвертый этаж, отрицательный - на третий.

По прибытии меня поселили в 2-местной палате, где я находился один. Всё здорово, однако через сутки подселили соседа. Ну что ж, врачам виднее... Честно говоря, до чего же я был обескуражен, когда через 2 суток пришли результаты анализов: у меня отрицательный, у соседа положительный. Выходит, я вынужден был провести 2 суток в непроветриваемом помещении площадью 6 квадратных метров с человеком, больным коронавирусом!

Соседа тут же отправили на четвёртый этаж, меня на второй. То есть, потенциально, я мог заразиться находясь на так называемом "карантине" и, спустившись на второй этаж, перезаражать всех остальных. Ладно я молодой, но ведь в отделении достаточно людей пожилого возраста, для которых это заболевание действительно крайне опасно! И это не единичный случай: все обитатели "карантина" переводятся на второй этаж из общих палат.

По поводу оборудования тоже не понятно: лет 8 назад в отделении был собственный рентген кабинет... Был, да делся куда-то. Всех возят на "скорой" в бэмзовскую больницу.

P.S. В целом лечение предоставляют в полном объеме, идём на поправку. Маски предоставляют ежедневно, дезинфицирующие растворы стоят в каждой палате и на этаже. Берегите себя! Всем крепкого здоровья!