Перенесли дату начала отопительного сезона 2020-2021 в Бердске. Когда наступит долгожданный день?

Когда начнут подключать к отоплению жилые дома Бердска, рассказал вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров 21 сентября.
На данный момент запущены объекты здравоохранения, 13 детских садов и 2 школы уже отапливаются по заявки, рассказал Захаров.
Роддом, хирургия и туберкулезная больница подключена.
Подключение будет независимо от установленной температуры. Власть пойдет навстречу жителям, заявил Захаров. Так как в это время должны начаться дожди и резко понизится температура.
- Хотя температура не будет еще нормативной для подключения тепла, город принимает такое решение для комфорта жителей, - рассказал Захаров.
Паспорт готовности пока не получен, для этого есть время до 15 ноября. Но планируется его получить в октябре.
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