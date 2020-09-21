Перенесли дату начала отопительного сезона 2020-2021 в Бердске. Когда наступит долгожданный день?

Подключение будет не зависимо от установленной температуры. Власть пойдет навстречу жителям, заявил вице-мэр Захаров.

Отопления ждут все бердчане

Когда начнут подключать к отоплению жилые дома Бердска, рассказал вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров 21 сентября.

На данный момент запущены объекты здравоохранения, 13 детских садов и 2 школы уже отапливаются по заявки, рассказал Захаров.

Роддом, хирургия и туберкулезная больница подключена.



Со среды, 23 сентября, начнется запуск жилого фонда города.

Подключение будет независимо от установленной температуры. Власть пойдет навстречу жителям, заявил Захаров. Так как в это время должны начаться дожди и резко понизится температура.

- Хотя температура не будет еще нормативной для подключения тепла, город принимает такое решение для комфорта жителей, - рассказал Захаров.

Паспорт готовности пока не получен, для этого есть время до 15 ноября. Но планируется его получить в октябре.