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Перенесли дату начала отопительного сезона 2020-2021 в Бердске. Когда наступит долгожданный день?

13:00 21.09.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Подключение будет не зависимо от установленной температуры. Власть пойдет навстречу жителям, заявил вице-мэр Захаров.

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Отопления ждут все бердчане

Когда начнут подключать к отоплению жилые дома Бердска, рассказал вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров 21 сентября.
На данный момент запущены объекты здравоохранения, 13 детских садов и 2 школы уже отапливаются по заявки, рассказал Захаров.

Роддом, хирургия и туберкулезная больница подключена.

Со среды, 23 сентября, начнется запуск жилого фонда города.

Подключение будет независимо от установленной температуры. Власть пойдет навстречу жителям, заявил Захаров. Так как в это время должны начаться дожди и резко понизится температура.

- Хотя температура не будет еще нормативной для подключения тепла, город принимает такое решение для комфорта жителей, - рассказал Захаров.

Паспорт готовности пока не получен, для этого есть время до 15 ноября. Но планируется его получить в октябре.

ЖКХ. отопителный сезон отопительный сезон-2020 отопление Владимир Захаров
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От редакции

Ждете тепла?

Аноним, 21 сентября 2020 13:10
НВР:
Очень
Аноним, 21 сентября 2020 13:10
Они пойдут навстречу?!!! В квартирах давно уже дубак. Ходим греться на улицу. Весной, когда неимоверная жара и на улице, и в квартирах-не отключают. Осенью, когда холодно, слякотно, дождливо, в квартирах холод - не включают. Услуга отопления по-бердски...

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