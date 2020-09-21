Согнул колени до уровня друга в 168 см и почувствовал себя жертвой охотника почти 2-метровый житель Бердска

Некоторые бердчане жалеют низкорослых мужчин, мол, плохо им живется бедненьким. А они смотрят на всех свысока со своих джипов.

Встречается не так уж мало семейных пар, где супруг значительно ниже своей избранницы

Относятся с жалостью к низкорослым парням некоторые жители Бердска.

Искренне жаль парней, чей рост меньше 170 см, как вы живете, бедненькие? - спросил пользователь группы «Подслушано Бердск» соцсети «Вконтакте».

Татьяна Белякова:



Лучше с маленьким ростом, чем с маленьким мозгом, мои сочувствия автору.

Посторонний Мужик:

Покупают себе большой "Джип" и смотрят на всех свысока.

Елена Ким:

Посторонний, прямо по Фрейду.

Посторонний Мужик:

Все у нас к письке сводится, в итоге.

Александр Симонов:



-Кстати, плюс, всегда этот вопрос интересовал. Я 190 ростом, друг 168. Я согнул ноги до его уровня, дескать, укоротился. Я будто жертвой охотника был. Не делайте так никогда, это опасно.

Алиса Вольф:

-Ну как...На стульчик встают.

Толя Алдаев:

-Кзаххахках, и то чувство когда я был мелкий, а потом сильно вытянулся, сейчас у меня рост 183 где-то.

Дмитрий Еритиков:

-Карлики в моде при любой погоде.

Анастасия Иванова:



-Гораздо больше проблем у людей под 2 метра ростом.