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Согнул колени до уровня друга в 168 см и почувствовал себя жертвой охотника почти 2-метровый житель Бердска

17:15 21.09.2020, Галина Панчева Фото: pixabay.com
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Некоторые бердчане жалеют низкорослых мужчин, мол, плохо им живется бедненьким. А они смотрят на всех свысока со своих джипов.

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Сюжет: Любовь. Секс. Измены
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Согнул колени до уровня друга в 168 см и почувствовал себя жертвой охотника почти 2-метровый житель Бердска7 главных вещей в отношениях, которые важнее любвиЕщё 214 новостей

Относятся с жалостью к низкорослым парням некоторые жители Бердска.

Искренне жаль парней, чей рост меньше 170 см, как вы живете, бедненькие? - спросил пользователь группы «Подслушано Бердск» соцсети «Вконтакте».

Татьяна Белякова:

Лучше с маленьким ростом, чем с маленьким мозгом, мои сочувствия автору.

Посторонний Мужик:
Покупают себе большой "Джип" и смотрят на всех свысока.

Елена Ким:
Посторонний, прямо по Фрейду.

Посторонний Мужик:
Все у нас к письке сводится, в итоге.

Александр Симонов:

-Кстати, плюс, всегда этот вопрос интересовал. Я 190 ростом, друг 168. Я согнул ноги до его уровня, дескать, укоротился. Я будто жертвой охотника был. Не делайте так никогда, это опасно.

Алиса Вольф:
-Ну как...На стульчик встают.

Толя Алдаев:
-Кзаххахках, и то чувство когда я был мелкий, а потом сильно вытянулся, сейчас у меня рост 183 где-то.

Дмитрий Еритиков:
-Карлики в моде при любой погоде.

Анастасия Иванова:

-Гораздо больше проблем у людей под 2 метра ростом.

жалость карлик низкий рост спор
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Маленький рост это недостаток?

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