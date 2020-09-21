Согнул колени до уровня друга в 168 см и почувствовал себя жертвой охотника почти 2-метровый житель Бердска

17:15
21.09.2020,
Галина Панчева
Фото: pixabay.com
Некоторые бердчане жалеют низкорослых мужчин, мол, плохо им живется бедненьким. А они смотрят на всех свысока со своих джипов.
Относятся с жалостью к низкорослым парням некоторые жители Бердска.
Искренне жаль парней, чей рост меньше 170 см, как вы живете, бедненькие? - спросил пользователь группы «Подслушано Бердск» соцсети «Вконтакте».
Татьяна Белякова:
Лучше с маленьким ростом, чем с маленьким мозгом, мои сочувствия автору.
Посторонний Мужик:
Покупают себе большой "Джип" и смотрят на всех свысока.
Елена Ким:
Посторонний, прямо по Фрейду.
Посторонний Мужик:
Все у нас к письке сводится, в итоге.
Александр Симонов:
-Кстати, плюс, всегда этот вопрос интересовал. Я 190 ростом, друг 168. Я согнул ноги до его уровня, дескать, укоротился. Я будто жертвой охотника был. Не делайте так никогда, это опасно.
Алиса Вольф:
-Ну как...На стульчик встают.
Толя Алдаев:
-Кзаххахках, и то чувство когда я был мелкий, а потом сильно вытянулся, сейчас у меня рост 183 где-то.
Дмитрий Еритиков:
-Карлики в моде при любой погоде.
Анастасия Иванова:
-Гораздо больше проблем у людей под 2 метра ростом.
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
От редакции
Маленький рост это недостаток?