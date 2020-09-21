Пойдет ли мэром Бердска на второй срок, ответил действующий глава Шестернин

Как выяснил "Курьер. Среда. Бердск" на 21.09.2020, Евгений Шестернин не включен в окончательные списки партии "Единая Россия" для работы в заксобрание Новосибирской области.

Евгений Шестернин работает в должности мэра Бердска до 27 ноября 2020 года. Если раньше не уйдет в депутаты

Интересуясь судьбой Бердска в свете прошедших выборов в заксобрание Новосибирской области и скорым окончанием срока полномочий главы города Евгения Шестернина, «Курьер. Среда. Бердск» направил мэру редакционный запрос. На него он ответил 18 сентября.

Вопросы от редакции:

1. Если вы станете депутатом заксобрания, вы останетесь на посту мэра Бердска?



2. Планируете ли вы участвовать в конкурсе по выборы главы Бердска после ноября 2020 года?3. Если вы планируете покидать пост главы города, то просим вас обозначить позицию — когда?4. Кого вы видите преемником?

Ответы главы Бердска Евгения Шестернина:

1. Все ограничения, связанные с должностным или служебным положением кандидата в депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области, закреплены в ст. 47 Закона Новосибирской области от 15.02.2007 №87 ОЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области».

2.3. Вопросы являются преждевременными, решения по которым не приняты.

4. Запрашиваемая информация не относится к деятельности органов местного самоуправления, в который поступил запрос.

Со дня на день станет известен окончательный состав регионального парламента. После того, как облизбирком вычеркнет из партийных списков отказавшихся от депутатского мандата и произойдет распределение мест в заксобрании. Тогда узнаем, уходит бердский градоначальник или остается еще на два месяца. Планировали, что списки утвердят 21 сентября.

Срок его полномочий истекает 27 ноября 2020 года. После этого, если он не уйдет досрочно, став депутатом, назначат дату конкурса по выборам глава. Бывший спикер горсовета Бердска Валерий Бадьин в интервью «Курьер. Среда. Бердск» прогнозировал, что это произойдет после 10 января 2021 года.

На сегодняшний день, 21 сентября, как выяснил "Курьер. Среда. Бердск", Евгений Шестернин не включен в окончательные списки партии "Единая Россия" для работы в заксобрание Новосибирской области. Подробности - в ближайшее время.