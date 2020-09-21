21.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Пойдет ли мэром Бердска на второй срок, ответил действующий глава Шестернин

13:34 21.09.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
1

Как выяснил "Курьер. Среда. Бердск" на 21.09.2020, Евгений Шестернин не включен в окончательные списки партии "Единая Россия" для работы в заксобрание Новосибирской области.

% name% title
Евгений Шестернин работает в должности мэра Бердска до 27 ноября 2020 года. Если раньше не уйдет в депутаты

Интересуясь судьбой Бердска в свете прошедших выборов в заксобрание Новосибирской области и скорым окончанием срока полномочий главы города Евгения Шестернина, «Курьер. Среда. Бердск» направил мэру редакционный запрос. На него он ответил 18 сентября.

Вопросы от редакции:
1. Если вы станете депутатом заксобрания, вы останетесь на посту мэра Бердска?

2. Планируете ли вы участвовать в конкурсе по выборы главы Бердска после ноября 2020 года?
3. Если вы планируете покидать пост главы города, то просим вас обозначить позицию — когда?
4. Кого вы видите преемником?

Ответы главы Бердска Евгения Шестернина:
1. Все ограничения, связанные с должностным или служебным положением кандидата в депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области, закреплены в ст. 47 Закона Новосибирской области от 15.02.2007 №87 ОЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области».
2.3. Вопросы являются преждевременными, решения по которым не приняты.
4. Запрашиваемая информация не относится к деятельности органов местного самоуправления, в который поступил запрос.

Со дня на день станет известен окончательный состав регионального парламента. После того, как облизбирком вычеркнет из партийных списков отказавшихся от депутатского мандата и произойдет распределение мест в заксобрании. Тогда узнаем, уходит бердский градоначальник или остается еще на два месяца. Планировали, что списки утвердят 21 сентября.

Срок его полномочий истекает 27 ноября 2020 года. После этого, если он не уйдет досрочно, став депутатом, назначат дату конкурса по выборам глава. Бывший спикер горсовета Бердска Валерий Бадьин в интервью «Курьер. Среда. Бердск» прогнозировал, что это произойдет после 10 января 2021 года.

На сегодняшний день, 21 сентября, как выяснил "Курьер. Среда. Бердск", Евгений Шестернин не включен в окончательные списки партии "Единая Россия" для работы в заксобрание Новосибирской области. Подробности - в ближайшее время.

выборы главы депутат заксобрание избирком редакционный запрос Евгений Шестернин
Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Получит место в заксобрании?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Данные финразведки о счетах россиян в банках США попали в Сеть
15:15 21-09-2020
Данные финразведки о счетах россиян в банках США попали в Сеть
10 богатых железом продуктов: Помогает ли гематоген поднимать гемоглобин?
15:11 21-09-2020
10 богатых железом продуктов: Помогает ли гематоген поднимать гемоглобин?
БердскВернут ли деньги за платные кабинки в школе №1 Бердска за время их простоя из-за COVID-19, ответила директор Марина Комарова
15:00 21-09-2020
Вернут ли деньги за платные кабинки в школе №1 Бердска за время их простоя из-за COVID-19, ответила директор Марина Комарова
БердскГде трусы, и что было: Занималась ли пьяной в стельку сексом с таксистом воспитательница, гадает ее любовник из Бердска
14:46 21-09-2020
Где трусы, и что было: Занималась ли пьяной в стельку сексом с таксистом воспитательница, гадает ее любовник из Бердска
"Все "технологии гиперзвука" русские украли у американцев": О чем говорил с Путиным легендарный оружейник Герберт Ефремов?
14:45 21-09-2020
БердскВлетел в зад черного Toyota Land Cruiser Prado серебристый Lexus на перекрестке ул. Суворова и Маяковского в Бердске
14:37 21-09-2020
Влетел в зад черного Toyota Land Cruiser Prado серебристый Lexus на перекрестке ул. Суворова и Маяковского в Бердске
БердскБез погонь и перестрелок: угнали «семерку» с красным номером «76» на борту у 19-летнего Ивана подростки в Бердске
14:30 21-09-2020
Без погонь и перестрелок: угнали «семерку» с красным номером «76» на борту у 19-летнего Ивана подростки в Бердске
БердскВакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются 21
14:28 21-09-2020
Вакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются
Бердск"Чтобы построить коллайдер, нужны деньги, высокие цели и мозги": Все о коллайдере рассказал физик-специалист по ускорителям Вячеслав Каминский из Академгородка 1
14:15 21-09-2020
Первый снег выпал 21 сентября 2020 в Екатеринбурге. Когда его ждать в Бердске, стало известно 1
14:00 21-09-2020
Первый снег выпал 21 сентября 2020 в Екатеринбурге. Когда его ждать в Бердске, стало известно