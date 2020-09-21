Не взяли в депутаты заксобрания мэра Бердска Евгения Шестернина. Он остается главой города

По меньше мере еще два месяца Шестернин будет управлять городом. А потом назначат выборы нового градоначальника - скорее всего, уже в 2021 году.

Евгений Шестернин стал мэром Бердска в 2015 году. Ему осталось управлять городом два месяца - до 27 ноября 2020

Избирком Новосибирской области сегодня, 21 сентября, утвердил окончательные списки депутатов регионального парламента из числа баллотировавшихся по партийным спискам. Секретарь избирательной комиссии Наталья Кошкина рассказала "Курьер. Сред. Бердск", что заседание "только что закончилось" и мэра Бердска в списках депутатов нет.

-Только что всех зарегистрировали. Окончательно. Еще может быть движение, в непредвиденных случаях. Фамилии Шестернина в списке нет. Он не прошел в заксобрание, - прокомментировала "Курьер. Среда. Бердск" Наталья Павловна, отметив, что в ближайшее время списки выложат на официальном сайте избиркома.

Из партспиков вычеркнули тех, кто добровольно отказался от депутатского мандата, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Например, 18 сентября на заседании облизбиркома из списка ЛДПР выбыл 21 кандидат в депутаты. Аналогичную процедуру прошли списки всех 10 партий, получивших на выборах 13 сентября места в заксобрании. В том числе «Единой России», от которой шел на выборы мэр Бердска Евгений Шестернин — номером 1 по областному округу №16.

В утвержденном ранее облизибркомом списке единороссов из 38 фамилий Шестернина не было. Но были те кандидаты, которые однозначно откажутся от депутатского мандата — губернатор Травников, думцы Жуков и Карелин, спикер новосибирского горсовета Асанцев и другие. Их места распределили между другими списочными единороссами. И у Шестернина был шанс пройти в региональный парламент.

Впрочем, одного желания мало. По словам Кошкиной, существует методика распределения депутатских кресел — так, чтобы в законодательном органе власти максимально были представлены все территории области. По одномандатному избирательному округу №16 от Бердска уже прошла директор лицея №16 Зоя Родина и ее победа неоспорима.

В законодательном собрании тоже ждут списки депутатов-партийцев, поскольку необходимо готовиться к первой организационной сессии, намеченной на 25 сентября. Об этом в понедельник сообщила «Курьер. Сред. Бердск» начальник отдела по взаимодействию со СМИ Татьяна Бугаева.

- Пока у нас нет официальной информации. На установочном совещании Благо (глава обизиркома — прим. ред.) должна дать информацию. М тоже ждем. Как только списки появятся, они будут обнародованы. В любом случае их составят до 25-го. Работать будет седьмой созыв. Ждем список депутатов, - прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Бугаева в понедельник.

Поскольку градоначальник остается, то отпала необходимость в досрочных выборах мэра. Полномочия Шестернина истекают 27 ноября 2020 года. Как рассказывал "Курьер. Среда. Бердск" экс-спикер горсовета Валери Бадьин, дату новых выборов главы города назначат, скорее всего, после 10 января 2021 года.