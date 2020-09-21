Более 500 человек пробежались по лесу в Бердске

Традиционное всероссийское спортивное мероприятие «Кросс нации» стало первым после пандемии. В субботу, 19 сентября, на стартовой поляне «Метелицы» побывали более 520 участников, начиная от 18 лет, которые преодолевали от двух до трёх километров. На кросс пришли представители спортивной общественности, любители физкультуры и здорового образа жизни. В программе массового забега организаторы предложили две дистанции: среди мужчин на 4 километра и среди женщин на 2 километра. Массовый старт, старт любителей скандинавской ходьбы, старт мужчин и женщин 60+ и старт среди людей с ограниченными возможностями здоровья состоялись без учёта времени. Бердчанка Наталья Денисова участвует в массовом забеге уже третий год подряд. По словам молодой женщины, она сильно переживала, что в этом году из-за сложившейся обстановки мероприятие отменят. Но, к счастью, всё состоялось. — Мне совершенно неважно, какой по счёту я пришла на финиш. Главное, что я вместе с другими принимаю участие в мероприятии, знакомлюсь с людьми и получаю заряд бодрости, — поделилась Наталья. Тренер Сергей Щербенев вышел на старт не один, а с напарницей: вместе с ним на двухкилометровую дистанцию вышла Арма – собака породы керн-терьер. По словам бердчанина, двухгодовалая Арма преодолела два километра, даже не заметив. — Мы с ней вместе бегаем по пять километров, — рассказал Сергей. – Настроение после пробежки хорошее, несмотря на погоду. Пока хозяин давал интервью, двухгодовалая керн-терьер, услышав выстрел стартового пистолета, вновь запросилась на старт, едва не вырвав поводок из рук. Заместитель главы по вопросам строительства и ЖКХ Бердска Владимир Захаров тоже вышел на старт. Правда, массовому забегу он предпочёл скандинавскую ходьбу на дистанцию 2,5 километра. — Девчонки, сегодня с вами на дистанции будет заместитель главы города Владимир Николаевич Захаров. Берегите его, — напутствовал «скандинавок», в группе которых оказался замглавы, представитель ОФКиС Дмитрий Князев. Участницы, поклявшись не потеряться в лесу и присмотреть за чиновником, дружно отправились покорять дистанцию. 1 место Калинин Николай 1 место Смирнова Екатерина
Результаты (мужчины):
2 место Ибрагимов Наиль
3 место Соловьев Владимир
Результаты (женщины):
2 место Бабушкина Яна
3 место Янина Елена
Традиционное всероссийское спортивное мероприятие «Кросс нации» стало первым после пандемии.
В субботу, 19 сентября, на стартовой поляне «Метелицы» побывали более 520 участников, начиная от 18 лет, которые преодолевали от двух до трёх километров.
На кросс пришли представители спортивной общественности, любители физкультуры и здорового образа жизни. В программе массового забега организаторы предложили две дистанции: среди мужчин на 4 километра и среди женщин на 2 километра. Массовый старт, старт любителей скандинавской ходьбы, старт мужчин и женщин 60+ и старт среди людей с ограниченными возможностями здоровья состоялись без учёта времени.
Бердчанка Наталья Денисова участвует в массовом забеге уже третий год подряд. По словам молодой женщины, она сильно переживала, что в этом году из-за сложившейся обстановки мероприятие отменят. Но, к счастью, всё состоялось.
— Мне совершенно неважно, какой по счёту я пришла на финиш. Главное, что я вместе с другими принимаю участие в мероприятии, знакомлюсь с людьми и получаю заряд бодрости, — поделилась Наталья.
Тренер Сергей Щербенев вышел на старт не один, а с напарницей: вместе с ним на двухкилометровую дистанцию вышла Арма – собака породы керн-терьер. По словам бердчанина, двухгодовалая Арма преодолела два километра, даже не заметив.
— Мы с ней вместе бегаем по пять километров, — рассказал Сергей. – Настроение после пробежки хорошее, несмотря на погоду.
Пока хозяин давал интервью, двухгодовалая керн-терьер, услышав выстрел стартового пистолета, вновь запросилась на старт, едва не вырвав поводок из рук.
Заместитель главы по вопросам строительства и ЖКХ Бердска Владимир Захаров тоже вышел на старт. Правда, массовому забегу он предпочёл скандинавскую ходьбу на дистанцию 2,5 километра.
— Девчонки, сегодня с вами на дистанции будет заместитель главы города Владимир Николаевич Захаров. Берегите его, — напутствовал «скандинавок», в группе которых оказался замглавы, представитель ОФКиС Дмитрий Князев.
Участницы, поклявшись не потеряться в лесу и присмотреть за чиновником, дружно отправились покорять дистанцию.
1 место Калинин Николай
1 место Смирнова Екатерина
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