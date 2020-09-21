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Где трусы, и что было: Занималась ли пьяной в стельку сексом с таксистом воспитательница, гадает ее любовник из Бердска

14:46 21.09.2020, Галина Панчева Фото: pixabay.com
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Историю перепившей дамы-педагога рассказал ее любовник, наведывающийся к ней в отсутствии мужа-вахтовика. Теперь он ее бросил.

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Пьяную воспитательницу из клуба домой привез таксист
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
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Где трусы, и что было: Занималась ли пьяной в стельку сексом с таксистом воспитательница, гадает ее любовник из БердскаВыволок за волосы: Интимное видео со своей невестой в день свадьбы получил чемпион мира по вольной борьбе Заурбек СидаковЕщё 212 новостей

-Вот пользую я одну женщину, воспитателя дедсадовского. Муж у нее вечно на вахте. Она мне недавно рассказала такую историю, о том как ее пьяную, таксист из клуба домой привез и, возможно, он ее поимел дома. Была настолько пъяна, что не помнит, где трусы, и что было. В итоге, больше я спать с ней не буду, - рассказал историю в группе «Подслушано Бердск» пользователь.

Антон Иванов:

-Ну или таксист поимел тебя бухого, твой мозг придумал эту историю, так сказать, защитное действие в результате психотравмы.

Елена Паниванова:
-Ух, какие у нас воспиталки шалуньи!

Васька Котов:
-Елена, в тихом омуте так-то.

Алиса Вольф:
-Нажрался дерьма и хвалится.

Джейн Эйр:

-Воспиталки не пьют! Или она тебя обманула.

Алиса Вольф:
-Джейн, пьют, пьют. У нас была такая, один раз прямо на работе квасила. Дети босиком по лестнице бегают, а она сидит, ноги на стол, в группе полумрак такой интимный. Но правда, ее дети очень любили. Она была красивая и никогда не орала.

Джейн Эйр:
- Алиса, везет же людям! Могут себе позволить все!

Анастасия Иванова:
-Какой брезгливый!

воспитательница картавая пьяная секс таксист
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