Где трусы, и что было: Занималась ли пьяной в стельку сексом с таксистом воспитательница, гадает ее любовник из Бердска

Историю перепившей дамы-педагога рассказал ее любовник, наведывающийся к ней в отсутствии мужа-вахтовика. Теперь он ее бросил.

Пьяную воспитательницу из клуба домой привез таксист



-Вот пользую я одну женщину, воспитателя дедсадовского. Муж у нее вечно на вахте. Она мне недавно рассказала такую историю, о том как ее пьяную, таксист из клуба домой привез и, возможно, он ее поимел дома. Была настолько пъяна, что не помнит, где трусы, и что было. В итоге, больше я спать с ней не буду, - рассказал историю в группе «Подслушано Бердск» пользователь.

Антон Иванов:



-Ну или таксист поимел тебя бухого, твой мозг придумал эту историю, так сказать, защитное действие в результате психотравмы.

Елена Паниванова:

-Ух, какие у нас воспиталки шалуньи!

Васька Котов:

-Елена, в тихом омуте так-то.

Алиса Вольф:

-Нажрался дерьма и хвалится.

Джейн Эйр:



-Воспиталки не пьют! Или она тебя обманула.

Алиса Вольф:

-Джейн, пьют, пьют. У нас была такая, один раз прямо на работе квасила. Дети босиком по лестнице бегают, а она сидит, ноги на стол, в группе полумрак такой интимный. Но правда, ее дети очень любили. Она была красивая и никогда не орала.

Джейн Эйр:

- Алиса, везет же людям! Могут себе позволить все!

Анастасия Иванова:

-Какой брезгливый!