Где трусы, и что было: Занималась ли пьяной в стельку сексом с таксистом воспитательница, гадает ее любовник из Бердска

-Вот пользую я одну женщину, воспитателя дедсадовского. Муж у нее вечно на вахте. Она мне недавно рассказала такую историю, о том как ее пьяную, таксист из клуба домой привез и, возможно, он ее поимел дома. Была настолько пъяна, что не помнит, где трусы, и что было. В итоге, больше я спать с ней не буду, - рассказал историю в группе «Подслушано Бердск» пользователь.
Антон Иванов:
Елена Паниванова:
-Ух, какие у нас воспиталки шалуньи!
Васька Котов:
-Елена, в тихом омуте так-то.
Алиса Вольф:
-Нажрался дерьма и хвалится.
Джейн Эйр:
Алиса Вольф:
-Джейн, пьют, пьют. У нас была такая, один раз прямо на работе квасила. Дети босиком по лестнице бегают, а она сидит, ноги на стол, в группе полумрак такой интимный. Но правда, ее дети очень любили. Она была красивая и никогда не орала.
Джейн Эйр:
- Алиса, везет же людям! Могут себе позволить все!
Анастасия Иванова:
-Какой брезгливый!