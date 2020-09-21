Проверят на знания за 5 дней октября учителей и директоров школ Бердска

Пунктами проведения тестирования региональный оператор (НИМРО) определил МБОУ СОШ №5, МАОУ «Лицей №6», МАОУ «Лицей №7», МБОУ СОШ №13.

Учителей бердских школ протестируют в рамках национального проекта "Учитель будущего" C в целях реализации Плана мероприятий («дорожная карта») национального проекта «Учитель будущего», МКУ ЦРО координирует подготовку Апробации модели оценки компетенций работников образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования. Пунктами проведения тестирования региональный оператор (НИМРО) определил МБОУ СОШ №5, МАОУ «Лицей №6», МАОУ «Лицей №7», МБОУ СОШ №13. Тестирование предложено пройти учителям начальных классов, директорам и заместителям директоров школ. Сроки проведения тестирования – 30.09.2020 – 05.10.2020 Источник: berdsk.nso.ru

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