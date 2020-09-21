Предрек 2 млн заболевших COVID-19 к концу 2020 года в России миллиардер Репик

По его мнению, официальная статистика по числу инфицированных может быть в два раза ниже реальных цифр.

Вторая волна ковида в России: миллиардер Репик предрек появление 2 млн заболевших к концу года

К концу года число заболевших коронавирусом россиян может достичь двух миллионов человек, а пик «второй волны» придется на конец ноября-начало декабря, считает владелец компании «Р-Фарм» Алексей Репик. По его мнению, официальная статистика по числу инфицированных может быть в два раза ниже реальных цифр.

Пик заболеваемости в рамках так называемой осенней «второй волны» следует ожидать в конце ноября-начале декабря, рассказал в разговоре с Forbes владелец «Р-Фарм», миллиардер Алексей Репик F 48. Он также прогнозирует, что к концу года количество заболевших в стране удвоится и может достичь 2 млн человек.

Репик, чей «Р-Фарм» выпускает и тестирует несколько препаратов для лечения коронавируса, не раз делал прогнозы по COVID-19, которые сбывались. В конце марта он предрек пропуски с QR-кодами для москвичей, а в апреле в интервью Forbes предсказал первые 100 000 заболевших в течение апреля и снятие карантина в июне. Правда, надежды Репика, который и сам «поймал у себя вирус» в июле, на то, что Россия зафиксирует свой «потолок» роста заболеваемости на уровне 100 000 инфицированных, не оправдались — на 20 сентября в стране зафиксировано более 1,1 млн случаев коронавируса. А 19 сентября в России впервые за два месяца выявили более 6000 заразившихся.

Сколько заболевших на самом деле

Реальная статистика по заболевшим может превышать официальные данные, не исключает Репик: «По моим ощущениям, а также на основании статистических выборок, с которыми мы работаем, количество заболевших может быть в два, а то и в три раза больше тех, у кого диагноз официально подтверждён». По словам миллиардера, сейчас речь может идти о 10-15 тысячах заболевших в день.

«Дело не в том, что нас кто-то обманывает», — отмечает Репик. По его словам, установить диагноз стало сложнее из-за того, что вирус стал вести себя иначе: «Если раньше ПЦР-тест [мазок на коронавирус из носа и горла — Forbes] в первые 2-3 недели достаточно четко выявлял болезнь, то теперь вирус начинает «убегать», — он не остается в носоглотке, а спустя какое-то время спускается вниз в легкие». У больного вся клиническая картина — потеря обоняния, вкуса, эффект «матового стекла» при КТ, перечисляет миллиардер, но ПЦР-тест не подтверждает вирус — его нет на поверхности горла и носа.

В то же время, по словам Репика, проведение фибробронхоскопии или анализа крови на антитела подтверждает наличие вируса. «То есть, сейчас COVID-19 выявляется в основном у больных со среднетяжелым течением болезни, в отношении которых проводится более углубленная диагностика», — резюмирует владелец «Р-Фарм».

Когда отменят маски

Число больных растет, так как «в конце июля, августе и сейчас мы все подраспустились с точки зрения самоограничений», считает Репик. Впрочем, по его словам, важны не столько общие цифры по заболеваемости, сколько данные по числу больных, нуждающихся в обязательной госпитализации, и рост вызванной COVID-19 смертности. По этим показателям ситуация будет сильно лучше, чем в первом полугодии, считает владелец «Р-Фарм»: «Развернуты инфекционные больницы, оттренированы врачи, утверждены необходимые протоколы лечения. Да и фармпромышленность не стояла на месте».

Проблема станет и вовсе неактуальной, когда достаточное количество населения переболеет или вакцинируется, убежден Репик: «Треть населения — это первая существенная точка снижения эпидемиологического риска. То есть, при 50 млн [вакцинированных и переболевших] уже можно забывать про масочный режим, за исключением тех, кто находится в зоне риска. При 70-75 млн, я считаю, что масштабную проблему распространения вируса можно считать закрытой».

Текущую долю «безрискового населения» можно оценивать двумя способами, рассуждает миллиардер: по официальной статистике (чуть больше миллиона россиян) или с учетом тех, кто не обращался за помощью, но потенциально переболел в легкой форме и приобрел иммунитет. Как бы то ни было, сейчас это не более 10% населения, считает Репик. Он не исключает, что COVID-19 приобретет сезонность и станет «чем-то вроде очередного осенне-весеннего тяжелого гриппа». Но в 2021 году «мы сможем снять вопрос коронавируса как страшной угрозы, с которой непонятно что делать», заверяет миллиардер.

Источник: forbes.ru