Выпал с 9 этажа и выжил 2-летний ребенок

Инцидент произошел утром в воскресенье в квартире на девятом этаже дома по улице Бебеля. В главке МВД подчеркнули, что это не единственный подобный случай, произошедший в минувшие выходные в Свердловской области.

Двухлетний ребенок выжил, выпав с девятого этажа в Екатеринбурге

Двухлетний мальчик в Екатеринбурге выпал из окна квартиры на девятом этаже и остался жив, он находится в больнице, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Инцидент произошел утром в воскресенье в квартире на девятом этаже дома по улице Бебеля. В главке МВД подчеркнули, что это не единственный подобный случай, произошедший в минувшие выходные в Свердловской области.

"Один случай - в Заречном, там из окна выпала 14-летняя девочка. Также вчера двухлетний мальчик выпал в Екатеринбурге. И там, и там дети остались живы, но оба в тяжелом состоянии находятся в больнице", - сказал собеседник агентства.



По его словам, полиция проводит проверку по каждому из этих фактов."В первом случае все произошло на квартире старших знакомых 14-летней девочки, а во втором родители ненадолго отлучились в соседнюю комнату. Семьи благополучные, обеспеченные", - добавил Горелых.

Источник: РИА Новости