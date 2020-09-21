Бесплатную парковку для чиновников построили в центре Новосибирска

Оставить автомобиль можно только по спецразрешению.

Парковка не для всех

На площади Ленина в Новосибирске оборудовали бесплатные парковочные места. Воспользоваться парковкой может только обладатель спецразрешения.Ее устроили около Краеведческого музея. На табличках, маркирующих парковочные места, указано, что для того чтобы оставить здесь свой автомобиль необходимо иметь специальное разрешение. Места размещены на муниципальной парковке. Разрешения выдает мэрия Новосибирска.