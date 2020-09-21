7 удивительных игр, созданных только на HTML5

Было время, когда для создания любых игр требовался Flash. Но теперь все готово для мощных игр HTML5 ! Вот 7 наших любимых игр, которые работают во всех современных браузерах и созданы только с использованием веб-технологий.
1. HexGL
HexGL - футуристическая динамичная гоночная игра, построенная на HTML5, JavaScript и WebGL. Вы можете управлять космическим кораблем с помощью клавиатуры, устройства с сенсорным экраном или даже контроллера движения прыжка, если он у вас есть, в эту, во все игры ниже и многие другие игры можно попробовать здесь https://zarium.com/html.
2. Кросс-код
Жанр: Action, RPG
2D-игра в стиле ретро, действие которой происходит в далеком будущем. В этой игре есть множество отличных игровых механик, таких как комбо, головоломки, деревья навыков, квесты, предметы и многое другое.
3. Sketchout
Жанр: Аркада
Цель Sketchout - защитить вашу планету и уничтожить противников, отклоняя метеоры, пока вы управляете ракеткой в стиле Breakout и одновременно рисуете линии. Дизайн - это то, где эта игра сияет потрясающими визуальными эффектами и музыкой. Все эксклюзивы только на https://zarium.com/.
4. Арена сокровищ
Жанр: Мультиплеер, Ролевые игры, Экшен
Treasure Arena - это динамичная игра с боевой ареной для 4 игроков, созданная с помощью socket.io. Он отличается различными игровыми режимами, отличной частотой кадров и отличным саундтреком. Очень веселая игра.
5. Украшенный драгоценностями
Жанр: Аркады, Головоломки, Расслабляющие
Классическая игра Bejeweled в формате HTML5. Это официальный клон, поэтому он отлично работает и выглядит. Лучший убийца времени.
6. Ракетная игра
Жанр: Аркада
Очень сложная игра, в которой вы играете за ракету, запускаемую в туннель. В игре классная черно-белая графика, которую приятно использовать для создания сильного эффекта поля.
7. Боги будут смотреть
Жанр: Puzzle
Вы и ваша команда должны выжить в течение 40 дней в изоляции в этой жуткой (но потрясающей) игре. В вашей команде шесть членов, включая собаку, психиатра и робота, и вы должны правильно взаимодействовать с ними, чтобы они были в тепле, сытости и в здравом уме.