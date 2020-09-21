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7 удивительных игр, созданных только на HTML5

16:39 21.09.2020
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Браузеры и JavaScript постоянно становятся более мощными и полнофункциональными.

Было время, когда для создания любых игр требовался Flash. Но теперь все готово для мощных игр HTML5 ! Вот 7 наших любимых игр, которые работают во всех современных браузерах и созданы только с использованием веб-технологий.

1.    HexGL

HexGL - футуристическая динамичная гоночная игра, построенная на HTML5, JavaScript и WebGL. Вы можете управлять космическим кораблем с помощью клавиатуры, устройства с сенсорным экраном или даже контроллера движения прыжка, если он у вас есть, в эту, во все игры ниже и многие другие игры можно попробовать  здесь https://zarium.com/html.

2.   Кросс-код

Жанр: Action, RPG

2D-игра в стиле ретро, ​​действие которой происходит в далеком будущем. В этой игре есть множество отличных игровых механик, таких как комбо, головоломки, деревья навыков, квесты, предметы и многое другое.

3.   Sketchout

Жанр: Аркада

Цель Sketchout - защитить вашу планету и уничтожить противников, отклоняя метеоры, пока вы управляете ракеткой в ​​стиле Breakout и одновременно рисуете линии. Дизайн - это то, где эта игра сияет потрясающими визуальными эффектами и музыкой. Все эксклюзивы только на  https://zarium.com/.

4.   Арена сокровищ

Жанр: Мультиплеер, Ролевые игры, Экшен

Treasure Arena - это динамичная игра с боевой ареной для 4 игроков, созданная с помощью socket.io. Он отличается различными игровыми режимами, отличной частотой кадров и отличным саундтреком. Очень веселая игра.

5.   Украшенный драгоценностями

Жанр: Аркады, Головоломки, Расслабляющие

Классическая игра Bejeweled в формате HTML5. Это официальный клон, поэтому он отлично работает и выглядит. Лучший убийца времени.

6.   Ракетная игра

Жанр: Аркада

Очень сложная игра, в которой вы играете за ракету, запускаемую в туннель. В игре классная черно-белая графика, которую приятно использовать для создания сильного эффекта поля.

7.   Боги будут смотреть

Жанр: Puzzle

Вы и ваша команда должны выжить в течение 40 дней в изоляции в этой жуткой (но потрясающей) игре. В вашей команде шесть членов, включая собаку, психиатра и робота, и вы должны правильно взаимодействовать с ними, чтобы они были в тепле, сытости и в здравом уме.

браузер игра
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