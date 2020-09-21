Главный герой мультфильма «Сказка Сказок»

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Мультфильм "Сказка сказок" смотрятуже много лет и взрослые, и дети.



герой мультфильма сказка сказок "Сказка Сказок" - советский мультфильм Юрия Норштейна, снятый в 1979 году.

О мультфильме "Сказка сказок"

Мультипликационная картина "Сказка сказок", созданная талантливым художником и режиссером Юрием Борисовичем Норштейном в 1979 г., была удостоена множества премий и номинаций. Так, она стала лучшим мультфильмом всех времен и народов в 1984 г. в Лос-Анджелесе.

Кроме того, лента носит ряд других почетных званий, которые получила в разных странах мира:

В 1980 г. стала обладателем премии Гран-при, которой была удостоена на фестивале документального и короткометражного кино во Франции;

в том же году заслужила награду от Международной федерации киноклубов в ФРГ;

в 2003 г. завоевала второе место среди лучших анимационных фильмов в Японии.

О картине Норштейна сложно говорить как о веселом и добром мультфильме. Детище Юрия Борисовича лишено ярких красок, которые свойственны современным лентам. Картина сложна для понимания, в то же время в ней все воспринимается как нечто до боли знакомое и родное.



О мультфильме Мультфильм был удостоен множеством премий и номинаций.

Свою картину он создал в соавторстве с поэтессой и сценаристом Людмилой Стефановной Петрушевской.

Краткий сюжет

Сюжет не выстроен в 1 строгую линию. Здесь все смешалось: сны, реальность, воспоминания.

Автор использует разные художественные стили для создания отдельных эпизодов мультфильма:

В начале картины предстает Женщина, которая кормит грудью своего ребенка. В другом эпизоде тоже показана Женщина, которая убаюкивает своего ребенка. Рядом Девочка-подросток, скачущая на скакалке вместе с Бычком. В эпизоде, когда Мужчина-рыбак спешит с уловом домой, Норштейн показывает зрителям свой взгляд на простоту человека, к которой следует стремиться. В одной из следующих частей картины видны пары, которые танцуют под песню Иосифа Альвека "Утомленное солнце". В процессе танца поочередно исчезает мужская половина, через мгновение появляясь уже в шинели и с винтовкой. Автор дает понять зрителю, что мужчины теперь - солдаты и им пора на фронт. Теме войны, одной из самых болезненных для человека, в мультфильме уделяется особое внимание. "Не все вернутся живыми", - говорит Норштейн в своей картине, показывая зрителям послевоенное время и девушек, которые кружатся в танце с пустотой. Другая часть мультфильма о Мальчике, который, сидя на дереве, подкармливает наглых ворон яблоком.



Краткий сюжет Мультфильм "Сказка Сказок" состоит из эпизодов.

Главный герой мультфильма "Сказка сказок"

Главный герой мультфильма "Сказка сказок"- серый Волчок, о котором каждый слышал в детстве от родителей, когда те напевали всем знакомую колыбельную перед сном.

Волчок олицетворяет собой человека. Он разжигает огонь, печет картофель на углях, ворует у поэта рукопись, а в конце картины становится няней для капризного ребенка. Все, что происходит с волчком, свойственно человеку.

Норштейн своему главному герою определил роль связующего звена. Волчок появляется в каждом из эпизодов мультфильма, соединяя собой все части картины.

Грустное лицо и большие любопытные глаза главного героя свидетельствуют о том, что он видит и понимает все, что происходит вокруг.

Любопытство толкает его на отчаянный шаг - воровство. Волчок берет со стола поэта его рукопись, а обнаруживает на руках маленького кричащего ребенка. Теперь герою из простого наблюдателя придется стать персонажем, взять на себя большую ответственность. Автор не дает понять, справился ли Волчок со своей задачей, главное, что герой взял ее на себя.

Другие персонажи мультфильма

Кроме серого Волчка, в мультфильме присутствуют другие участники повествования:

Женщина (с ребенком на руках). Женщина (с ребенком в коляске). Девочка-подросток. Мужчина-рыбак. Бычок. Танцующие пары. Мальчик. Родители мальчика.

Интересные факты

Как говорит сам Норштейн, Женщина и Мальчик в кадре - это его жена Франческа и сын Борис, которых он когда-то запечатлел на фотографии, а позже перенес на свою картину. Над мультипликационным фильмом, как признается сам Норштейн, он начал работать задолго до того, как появилась идея создания. На протяжении жизни в сознании художника откладывались воспоминания, образы, сюжеты, истории, которые он собрал воедино и перенес на экран. Толчком к созданию этой картины послужили стихи Назыма Хикмета, которые Юрий Борисович услышал в начале 60-х гг. Название произведения - "Сказка сказок" - тоже перекочевало оттуда. Мультфильм пронизан стихами, которые не слышишь, но ощущаешь зрительно. Кроме того, в картине звучит музыка Баха, Моцарта, Мееровича.

Автор мультфильма создал также не менее профессиональные мультипликационные картины, которые, как и "Сказка сказок", в России и мире имеют огромный успех.