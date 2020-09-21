Павел Прилучный из Бердска снова попал в базу приставов за долги

Павел Прилучный вновь попал в базу новосибирских приставов

Популярный актер Павел Прилучный, который учился в новосибирском театральном училище и жил в Бердске, вновь попал в базу данных регионального управления Федеральной службы судебных приставов. На этот раз причиной стал развод с актрисой Агатой Муцениеце. Сумма, из-за которой актер вновь оказался в базе приставов, смешная.

Как выяснилось, Павел Прилучный после бракоразводного процесса не оплатил судебные издержки в сумме 200 рублей. При этом исполнительное производство вступило в силу с 20 августа.