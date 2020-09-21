Прикрыли марлей в гробу изуродованное лицо изнасилованной и убитой 78-летней Галины Сырмолотовой из Бердска. Похоронили рядом с мужем-военным

Насильник сломал ей все кости и изуродовал лицо. Жуткое убийство повергло в шок бердчан. Под следствием сын друга семьи.

Похороны Галины Сырмолотовой прошли спустя 7 дней после ее убийства

Похоронили с прикрытым марлей лицом убитую 78-летнюю Галину Сырмолотову из Бердска 21 сентября. Напомним, жестокое убийство с изнасилованием пожилой бердчанки повергло в шок горожан. Ее подруга Лариса Шипилина рассказала историю жизни Галины и жуткие подробности, как насильник сломал ей все кости и изуродовал лицо.

Галину Ефимовну сначала отпели в новом Богоявленском храме в Микрорайоне Бердска. Затем похоронили на Бердском кладбище рядом с мужем военным.

- На отпевании и похоронах было около 20 человек - самые близкие и знакомые. Мы просили, чтобы синяки и порывы на лице как-то закрыли, ей положили марлечку, - рассказала подруга Лариса.

Жуткая история убийства Галины Сырмолотовой

Тело Галины Ефимовны было найдено 14 сентября в парке Победы Бердска. Под следствием оказался сын друга семьи.

- Она всегда очень молодо выглядела, моложе своих лет. Говорила с улыбкой: я сзади пионерка, а спереди пенсионерка, - рассказала ее подруга Лариса.

Но убийца мог позариться не только на нее, как на женщину, но и на ее сбережения, отметила подруга. Галина получала пенсию за умершего мужа-военного.

Галина Ефимовна приехала в Бердск вместе с супругом в 1993 году из Латвии. Вместе с сослуживцем они получили квартиру в одном доме. Первый, на кого пало подозрение в убийстве - это сын друга мужа. Они были соседями, раньше дружили семьями. Последние годы его сын вел аморальный образ жизни, выпивал. У Галины были накопления, но все они на сберегательных книжках. Были и дорогие кольца. Возможно, именно на это "позарился" убийца.

На допросе следователю подозреваемый пояснил, что 13 сентября в течение дня он распивал с потерпевшей у себя в дачном домике спиртные напитки. Ее подруга заверила, что это неправда. У погибшей было с собой ведро с грибами. Возможно, он ее выследил и, скорее всего, требовал деньги, - считает Лариса.

Огромное спасибо всем, кто помог!

Близкие Галины выражают большую благодарность неравнодушным, тем кто уже помог:

- Поблагодарите от нас за помощь всех неравнодушных коллег и знакомых: Подкопаеву О, Ищенко И, Костина С, Сурина С, Репенко Л, Пискунову Л.

Спасибо за материальную, моральную и информационную поддержку редакции газеты "Курьер", главному редактору. Особая благодарность членам с/о "Ива".

Спасибо Анастасия Борисовна, Наталья Викторовна, Олеся Юрьевна.

Безмерная благодарность:

Андрею Михайловичу, Дмитрию Рудольфовичу, Елене Васильевне, Андрею Иванову, Надежде Сергеевне, Ирине Валерьевне, "НСК БЛ Фактура".

Всего было собрано 12900 руб., что было очень большой поддержкой близким Галины. Низкий вам поклон!