21.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Политика

Единороссы "захватили" заксобрание НСО: 45 мандатов из 76 получила партия власти. 26 избранных депутатов старше 60 лет

18:07 21.09.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Как распределились депутатские места между партиями? 21 сентября вновь избранные депутаты впервые встретились. От Бердска в региональный парламент прошли выдвиженцы "Единой России" Зоя Родина и Валерий Бадьин.

% name% title
В Бердск на выборах в заксобрание 11-13 сентября 2020 победила "Единая Россия"

Сегодня, 21 сентября, состоялось совещание депутатов заксобрания Новосибирской области седьмого созыва - первое после выборов.

На первое в созыве совещание собрались депутаты регионального парламента, избранные на выборах, состоявшихся 11-13 сентября. По закону, первое совещание вновь избранных депутатов проводится в течение двух недель со дня избрания парламента в правомочном составе, а его главной задачей является формирование рабочей группы по подготовке первой сессии заксобрания нового созыва.

«Я рад приветствовать вас сегодня в этом зале, на совещании вновь избранных депутатов Законодательного собрания, - обратился к собравшимся спикер Андрей Шимкив. – Рад приветствовать своих коллег, вновь получивших поддержку своих избирателей, а значит и получивших соответствующую оценку своей работе в шестом созыве. И рад приветствовать наших коллег, которые впервые избраны депутатами Законодательного собрания. Таких в нашем новом созыве 29 человек. Это хорошее обновление. Причем произошло оно и за счет новых партийных объединений, и за счет существенных изменений в персональном составе депутатских объединений, работавших в прежнем созыве».

Спикер регионального парламента отметил, что в новом созыве сохранен баланс молодости и опыта. Во вновь избранном депутатском корпусе до 35 лет – 7 человек, с 35 до 60 лет – 43, старше 60 – 26 человек.

«В целом говоря о выборах в новый, седьмой созыв, мы говорим о том, что они проходили под знаком понимания ответственности депутатов перед людьми, роста влияния Законодательного собрания в социально-экономическом развитии региона, укрепления доверия к депутату на территории», - подчеркнул Шимкив, поблагодарив избранных депутатов «за уважительно и ответственно проведенные кампании».

Это заявление спикера подтвердила председатель избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо, озвучившая итоги избирательной кампании: «Выборы депутатов Законодательного собрания седьмого созыва признаны состоявшимися и действительными. Законодательный орган Новосибирской области сформирован в полном составе. 38 депутатов избраны по 38-ми одномандатным округам, 38 – по единому областному избирательному округу. В голосовании приняли участие 607 560 человек, что составило 28,16 процента от общего числа избирателей региона».

Ольга Благо обратила внимание на наиболее яркий итог избирательной кампании 2020 – увеличение числа партий преодолевших 5-процентныый барьер. Это «Единая Россия» (38,15% голосов) - 18 мандатов, КПРФ (16,7%) – 7 мандатов, ЛДПР (13,6%) – 6 мандатов, «Новые люди» (7,92%) – 3 мандата, «Справедливая Россия» (6,12%) – 2 мандата, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» (5,69%) – 2 мандата. В числе 38 прошедших в областной парламент одномандатников — 27 представителей «Единой России», 6 — КПРФ, 2 — партии «Родина» и трое самовыдвиженцев.

Напомним, что от Бердска в заксобрание прошли выдвиженцы "Единой России" Зоя Родина  и Валерий Бадьин. Баллотировавшийся по партийному списку глава города Евгений Шестернин не попал в региональный парламент. От остается мэром до конца срока своих полномочий - до 27 ноября 2020 года, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

В своем приветственном слове губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что избирательный период был особенно напряженный, приходилось учитывать те ограничения, которые наложила пандемия коронавируса.

«Вместе с вами как непосредственный участник избирательной кампании я почувствовал всю концентрацию проблем, ожиданий и надежд жителей нашего региона на лучшую жизнь, на развитие Новосибирской области. Уверен, что мы сможем эти проблемы решить, а ожидания оправдать. У нас сложились очень конструктивные рабочие взаимоотношения. Хочу пожелать, чтобы тот формат работы, который был в итоге выстроен в последние годы шестого созыва депутатов Законодательного собрания, сохранился и приумножился в седьмом созыве», - заявил глава региона.

Вновь избранные депутаты приняли решение о сроке проведения первой сессии регионального парламента. Она запланирована на 25 сентября. В соответствии со статьей 34 Устава Новосибирской области первое заседание очередного созыва проходит не позднее чем через 30 дней со дня избрания Законодательного собрания в правомочном составе.

Также на совещании была сформирована рабочая группа по подготовке сессии, сообщили в региональном парламенте в понедельник. Рабочая группа рассмотрит поданные депутатами заявления о включении их в состав комитетов и комиссий заксобрания, а также подготовит документы, связанные с началом работы регионального парламента нового созыва. В том числе связанные с определением структуры, избранием его председателя и заместителей, комиссии по вопросам статуса и депутатской этики, счетной комиссии, группы по контролю за электронной системой, группы по контролю за регламентом и другие вопросы, необходимые для начала работы Законодательного собрания Новосибирской области седьмого созыва.

депутаты заксобрание партия власти Ольга Благо Андрей Шимкив
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ожидаемо?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Препарат от коронавируса "Арепливир" дороже минимальной зарплаты появился в аптеках
18:18 21-09-2020
Препарат от коронавируса
БердскФотомарафон «И это мой питомец!» запустил «Курьер.Среда.Бердск» 2
18:16 21-09-2020
Фотомарафон «И это мой питомец!» запустил «Курьер.Среда.Бердск»
Единороссы "захватили" заксобрание НСО: 45 мандатов из 76 получила партия власти. 26 избранных депутатов старше 60 лет
18:07 21-09-2020
Единороссы
БердскПроверят на знания за 5 дней октября учителей и директоров школ Бердска
17:55 21-09-2020
Проверят на знания за 5 дней октября учителей и директоров школ Бердска
БердскЕсть те, кому гораздо хуже: протяни руку помощи попавшим в сложную ситуацию в пандемию в Бердске
17:48 21-09-2020
Есть те, кому гораздо хуже: протяни руку помощи попавшим в сложную ситуацию в пандемию в Бердске
БердскПрикрыли марлей в гробу изуродованное лицо изнасилованной и убитой 78-летней Галины Сырмолотовой из Бердска. Похоронили рядом с мужем-военным
17:46 21-09-2020
Прикрыли марлей в гробу изуродованное лицо изнасилованной и убитой 78-летней Галины Сырмолотовой из Бердска. Похоронили рядом с мужем-военным
Выпал с 9 этажа и выжил 2-летний ребенок
17:45 21-09-2020
Выпал с 9 этажа и выжил 2-летний ребенок
Предрек 2 млн заболевших COVID-19 к концу 2020 года в России миллиардер Репик
17:30 21-09-2020
Предрек 2 млн заболевших COVID-19 к концу 2020 года в России миллиардер Репик
БердскПавел Прилучный из Бердска снова попал в базу приставов за долги
17:26 21-09-2020
Павел Прилучный из Бердска снова попал в базу приставов за долги
Чего следует опасаться 22 сентября 2020 года в день осеннего равноденствия: Нумерологические особенности сильного дня четырех двоек
17:20 21-09-2020
Чего следует опасаться 22 сентября 2020 года в день осеннего равноденствия: Нумерологические особенности сильного дня четырех двоек