Единороссы "захватили" заксобрание НСО: 45 мандатов из 76 получила партия власти. 26 избранных депутатов старше 60 лет

Как распределились депутатские места между партиями? 21 сентября вновь избранные депутаты впервые встретились. От Бердска в региональный парламент прошли выдвиженцы "Единой России" Зоя Родина и Валерий Бадьин.

В Бердск на выборах в заксобрание 11-13 сентября 2020 победила "Единая Россия"

Сегодня, 21 сентября, состоялось совещание депутатов заксобрания Новосибирской области седьмого созыва - первое после выборов.

На первое в созыве совещание собрались депутаты регионального парламента, избранные на выборах, состоявшихся 11-13 сентября. По закону, первое совещание вновь избранных депутатов проводится в течение двух недель со дня избрания парламента в правомочном составе, а его главной задачей является формирование рабочей группы по подготовке первой сессии заксобрания нового созыва.

«Я рад приветствовать вас сегодня в этом зале, на совещании вновь избранных депутатов Законодательного собрания, - обратился к собравшимся спикер Андрей Шимкив. – Рад приветствовать своих коллег, вновь получивших поддержку своих избирателей, а значит и получивших соответствующую оценку своей работе в шестом созыве. И рад приветствовать наших коллег, которые впервые избраны депутатами Законодательного собрания. Таких в нашем новом созыве 29 человек. Это хорошее обновление. Причем произошло оно и за счет новых партийных объединений, и за счет существенных изменений в персональном составе депутатских объединений, работавших в прежнем созыве».

Спикер регионального парламента отметил, что в новом созыве сохранен баланс молодости и опыта. Во вновь избранном депутатском корпусе до 35 лет – 7 человек, с 35 до 60 лет – 43, старше 60 – 26 человек.

«В целом говоря о выборах в новый, седьмой созыв, мы говорим о том, что они проходили под знаком понимания ответственности депутатов перед людьми, роста влияния Законодательного собрания в социально-экономическом развитии региона, укрепления доверия к депутату на территории», - подчеркнул Шимкив, поблагодарив избранных депутатов «за уважительно и ответственно проведенные кампании».

Это заявление спикера подтвердила председатель избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо, озвучившая итоги избирательной кампании: «Выборы депутатов Законодательного собрания седьмого созыва признаны состоявшимися и действительными. Законодательный орган Новосибирской области сформирован в полном составе. 38 депутатов избраны по 38-ми одномандатным округам, 38 – по единому областному избирательному округу. В голосовании приняли участие 607 560 человек, что составило 28,16 процента от общего числа избирателей региона».

Ольга Благо обратила внимание на наиболее яркий итог избирательной кампании 2020 – увеличение числа партий преодолевших 5-процентныый барьер. Это «Единая Россия» (38,15% голосов) - 18 мандатов, КПРФ (16,7%) – 7 мандатов, ЛДПР (13,6%) – 6 мандатов, «Новые люди» (7,92%) – 3 мандата, «Справедливая Россия» (6,12%) – 2 мандата, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» (5,69%) – 2 мандата. В числе 38 прошедших в областной парламент одномандатников — 27 представителей «Единой России», 6 — КПРФ, 2 — партии «Родина» и трое самовыдвиженцев.

Напомним, что от Бердска в заксобрание прошли выдвиженцы "Единой России" Зоя Родина и Валерий Бадьин. Баллотировавшийся по партийному списку глава города Евгений Шестернин не попал в региональный парламент. От остается мэром до конца срока своих полномочий - до 27 ноября 2020 года, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

В своем приветственном слове губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что избирательный период был особенно напряженный, приходилось учитывать те ограничения, которые наложила пандемия коронавируса.

«Вместе с вами как непосредственный участник избирательной кампании я почувствовал всю концентрацию проблем, ожиданий и надежд жителей нашего региона на лучшую жизнь, на развитие Новосибирской области. Уверен, что мы сможем эти проблемы решить, а ожидания оправдать. У нас сложились очень конструктивные рабочие взаимоотношения. Хочу пожелать, чтобы тот формат работы, который был в итоге выстроен в последние годы шестого созыва депутатов Законодательного собрания, сохранился и приумножился в седьмом созыве», - заявил глава региона.

Вновь избранные депутаты приняли решение о сроке проведения первой сессии регионального парламента. Она запланирована на 25 сентября. В соответствии со статьей 34 Устава Новосибирской области первое заседание очередного созыва проходит не позднее чем через 30 дней со дня избрания Законодательного собрания в правомочном составе.

Также на совещании была сформирована рабочая группа по подготовке сессии, сообщили в региональном парламенте в понедельник. Рабочая группа рассмотрит поданные депутатами заявления о включении их в состав комитетов и комиссий заксобрания, а также подготовит документы, связанные с началом работы регионального парламента нового созыва. В том числе связанные с определением структуры, избранием его председателя и заместителей, комиссии по вопросам статуса и депутатской этики, счетной комиссии, группы по контролю за электронной системой, группы по контролю за регламентом и другие вопросы, необходимые для начала работы Законодательного собрания Новосибирской области седьмого созыва.