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Застрелил соседа по даче из-за громкой музыки и сел на 6 лет в тюрьму старик в Новосибирской области

18:33 21.09.2020 Фото: pixabay.com
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Суд присяжных признал 77-летнего Владимира Кухаренко виновным в убийстве из двустволки. Потерпевший скончался в больнице от пулевого ранения в грудь.

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В Новосибирском районе вынесен приговор пожилому мужчине за убийство соседа по даче

Новосибирский районный суд Новосибирской области на основании вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении 77-летнего Владимира Кухаренко.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Вердиктом коллегии присяжных заседателей от 26 августа 2020 года Кухаренко признан виновным в том, что вечером 6 августа 2019 между ним и потерпевшим произошла ссора из-за громкого прослушивания музыки.

По версии подсудимого, громкая музыка мешала ему отдыхать.

Злоумышленник решил убить обидчика, используя для этого огнестрельное оружие. При исполнении своего замысла Кухаренко прошел в свой дачный дом, где у него находилось двуствольное гладкоствольное ружье (16-го калибра марки «ИЖ»), зарядил его двумя патронами, после чего вышел на крыльцо своего дома.

Увидев, что мужчина в это время находится на своем дачном участке, Кухаренко произвел в его сторону два выстрела, одним из которых потерпевшему попал в грудь. Этим выстрелом Кухаренко смертельно ранил соседа по даче.

В этот же день потерпевший умер в городской клинической больнице № 1.

Из вердикта присяжных заседателей следует, что причиной указанных действий Кухаренко явилась ссора из-за прослушивания музыки и происходившие ранее конфликты.

Вердиктом коллегии присяжных заседателей Кухаренко признан заслуживающим снисхождения.

Суд приговорил Кухаренко к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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