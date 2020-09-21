Националиста Тесака убили в камере? Эксперты сомневаются в его добровольном уходе из жизни

Адвокат рассказал о результатах независимой экспертизы тела Марцинкевича. По словам Алексея Михальчика, экспертиза показала, что он не сам нанес себе травмы.

Независимую экспертизу проводил тот же специалист, который выполнял повторную экспертизу по делу погибшего в ДТП ребенка из Балашихи, в крови которого был якобы обнаружен алкоголь

Независимая экспертиза показала, что повреждения на теле покончившего с собой националиста Максима Марцинкевича были нанесены не им самим, утверждает адвокат семьи Марцинкевича Алексей Михальчик.

"Поскольку тело Марцинкевича ни нам, ни его отцу пока не показали и с результатами экспертизы, проведенной следствием, нас не ознакомили, мы обратились к независимому специалисту. Она проводила экспертизу на основе фотографий тела Максима. Ее исследование показало, что раны на шее и гематомы на руках Марцинкевич вряд ли мог нанести себе сам. Вероятно, это сделал кто-то еще", - сказал ТАСС Михальчик.

По словам адвоката, независимую экспертизу проводил тот же специалист, который выполнял повторную экспертизу по делу погибшего в ДТП ребенка из Балашихи, в крови которого был якобы обнаружен алкоголь.

При этом Михальчик отметил, что защита и родственники Марцинкевича будут добиваться ознакомления с материалами экспертизы, которую провело следствие.

"Во вторник в Челябинскую область отправится отец Максима за его телом. После доставки тела в Москву для похорон мы должны ознакомиться с экспертизой следствия. Если ее результаты нас не устроят, то мы будем ходатайствовать о повторной экспертизе и о приобщении нашего независимого исследования", - подчеркнул адвокат.

Источник: ТАСС