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Националиста Тесака убили в камере? Эксперты сомневаются в его добровольном уходе из жизни

19:44 21.09.2020 Фото: pixabay.com
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Адвокат рассказал о результатах независимой экспертизы тела Марцинкевича. По словам Алексея Михальчика, экспертиза показала, что он не сам нанес себе травмы.

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Независимую экспертизу проводил тот же специалист, который выполнял повторную экспертизу по делу погибшего в ДТП ребенка из Балашихи, в крови которого был якобы обнаружен алкоголь

Независимая экспертиза показала, что повреждения на теле покончившего с собой националиста Максима Марцинкевича были нанесены не им самим, утверждает адвокат семьи Марцинкевича Алексей Михальчик.

"Поскольку тело Марцинкевича ни нам, ни его отцу пока не показали и с результатами экспертизы, проведенной следствием, нас не ознакомили, мы обратились к независимому специалисту. Она проводила экспертизу на основе фотографий тела Максима. Ее исследование показало, что раны на шее и гематомы на руках Марцинкевич вряд ли мог нанести себе сам. Вероятно, это сделал кто-то еще", - сказал ТАСС Михальчик.

По словам адвоката, независимую экспертизу проводил тот же специалист, который выполнял повторную экспертизу по делу погибшего в ДТП ребенка из Балашихи, в крови которого был якобы обнаружен алкоголь.

При этом Михальчик отметил, что защита и родственники Марцинкевича будут добиваться ознакомления с материалами экспертизы, которую провело следствие.

"Во вторник в Челябинскую область отправится отец Максима за его телом. После доставки тела в Москву для похорон мы должны ознакомиться с экспертизой следствия. Если ее результаты нас не устроят, то мы будем ходатайствовать о повторной экспертизе и о приобщении нашего независимого исследования", - подчеркнул адвокат.

Источник: ТАСС

националист погиб суицид травмы экспертиза Максим Марцинкевич
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