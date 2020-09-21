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Препарат от коронавируса "Арепливир" дороже минимальной зарплаты появился в аптеках

18:18 21.09.2020 Фото: Nso.ru
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Приобрести лекарство в розницу в столице можно по рецепту.

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Препарат от коронавируса "Арепливир" появился в московских аптеках

"Арепливир" для амбулаторного лечения COVID-19 поступил в московские аптеки, сообщили РИА Новости в справочной организации "Столички".

В частности, по информации оператора кол-центра, препарат есть в наличии в аптеках на станции метро "Братиславская".

Лекарство стоит 12 320 рублей за пачку. Приобрести его можно по рецепту.

"Арепливир" создали на основе препарата "Фавипиравир". Специалисты "Промомеда" разработали на базе саранского завода "Биохимик" собственную технологию производства полного цикла.

Одобрение Минздрава "Арепливир" получил еще в июне, но до сих пор его использовали исключительно для лечения пациентов в стационарах. На прошлой неделе ведомство разрешило амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир": помимо "Арепливира", в аптеках появился "Коронавир" от компании "Р-Фарм".

COVID-19 аптеки коронавирус препарат рецепт
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От редакции

Будете лечиться новым препаратом?

Аноним, 21 сентября 2020 18:38
Цена в 12 тыщ в рознице и 15 примерно в госзакупке за 40 таблеток - это абсолютно беспримерный случай неадекватной, неземных масштабов алчности и стремления переложить деньги в карманы людей, которые даже не удосуживаются привести для той самой алчности хоть какие-то основания.
Итак, поехали.
Раз. Молекула не защищена патентом. Российским производителям она досталась бесплатно.
Два. На исследованиях тоже сэкономили значительные деньги. РФПИ еще весной заявлял, что так как в Японии уже давным давно все провели и все знают о безопасности (она сомнительна, но не суть в данном случае) - это дает возможность сильно ускорить и удешевить появление российского аналога. Принятое к продажам в качестве лекарства от коронавируса средство содержит фавипиравир - американское вещество, зарегистрированное в Японии, но никогда не применявшееся там в широком доступе в связи с крайне высокой степенью побочных угроз - в частности, для беременных, у которых он вызывает гибель плода. В Японии фавипиравир был зарегистрирован на случай потенциальной вирусной угрозы от какого-либо особо опасного ретровируса, но даже в ситуации коронавирусного психоза японцы не рискнули вводить в действие этот препарат именно в качестве доступного для широкой аудитории.
Три. Инвестированы государственные деньги из этого самого РФПИ, то есть уместно говорить о том, что препарат создан не для того чтобы тупо заработать, а с привлечением государственных средств в общественно-полезных целях.
Четыре. Молекула простая и очень знакомая химикам и производителям. Сложностей в ее производстве нет. Если совсем грубо - то это добрый (ок, не очень добрый) но старый противотуберкулезный пиразинамид (150 рублей за 100 таблеток по 500 мг) с добавлением атома фтора на 6 позицию в пирозиновом ароматическом кольце.
Собственно, эта простота и позволяет неограниченно производить препарат на советских заводах по производству старых советских препаратов грошевых вроде пиразинамида или фторхинолонов первых поколений (типа ципрофлоксацина за 50 р 10 таблеток).
... Вот и все. Морали, наверное, не будет. Хотя стоило бы. Честно говоря, такого я не видел и не ожидал увидеть. Хотя наблюдал всякое. Например, наши аналоги безпатентных биопрепаратов (моноклональных антител) продаются по цене западных подлинных средств в госзакупках. И это, безусловно, и коррупция, и безобразие, и вообще ведет фарму нашу не в ту сторону. Но история с фавипиравиром\авиганом - нечто новое и абсолютно невиданное по масштабу. Очень надеюсь, что это будет остановлено. И пиразинамид с атомом фтора достанется российским пациентам по цене пиразинамида с атомом фтора (ну и еще чего-нибудь детишкам на молочишко фармначальникам и их партнерам-производителям), а не в десятки раз дороже» .
Глеб Кузнецов (с)
Гость, 21 сентября 2020 19:16
Так и чО?! За чем дело встало? Бери "старый противотуберкулезный пиразинамид (150 рублей за 100 таблеток по 500 мг)", добавляй атом фтора на 6 позицию в пирозиновом ароматическом кольце! Раз уж так фсё просто! ЖЫви и не кашляй!
1234, 21 сентября 2020 18:42
КАААК ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ!!!?????????????????????
Гость, 21 сентября 2020 19:17
Болеете?

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