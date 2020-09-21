Препарат от коронавируса "Арепливир" дороже минимальной зарплаты появился в аптеках

"Арепливир" для амбулаторного лечения COVID-19 поступил в московские аптеки, сообщили РИА Новости в справочной организации "Столички".
В частности, по информации оператора кол-центра, препарат есть в наличии в аптеках на станции метро "Братиславская".
Лекарство стоит 12 320 рублей за пачку. Приобрести его можно по рецепту.
Одобрение Минздрава "Арепливир" получил еще в июне, но до сих пор его использовали исключительно для лечения пациентов в стационарах. На прошлой неделе ведомство разрешило амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир": помимо "Арепливира", в аптеках появился "Коронавир" от компании "Р-Фарм".
Итак, поехали.
Раз. Молекула не защищена патентом. Российским производителям она досталась бесплатно.
Два. На исследованиях тоже сэкономили значительные деньги. РФПИ еще весной заявлял, что так как в Японии уже давным давно все провели и все знают о безопасности (она сомнительна, но не суть в данном случае) - это дает возможность сильно ускорить и удешевить появление российского аналога. Принятое к продажам в качестве лекарства от коронавируса средство содержит фавипиравир - американское вещество, зарегистрированное в Японии, но никогда не применявшееся там в широком доступе в связи с крайне высокой степенью побочных угроз - в частности, для беременных, у которых он вызывает гибель плода. В Японии фавипиравир был зарегистрирован на случай потенциальной вирусной угрозы от какого-либо особо опасного ретровируса, но даже в ситуации коронавирусного психоза японцы не рискнули вводить в действие этот препарат именно в качестве доступного для широкой аудитории.
Три. Инвестированы государственные деньги из этого самого РФПИ, то есть уместно говорить о том, что препарат создан не для того чтобы тупо заработать, а с привлечением государственных средств в общественно-полезных целях.
Четыре. Молекула простая и очень знакомая химикам и производителям. Сложностей в ее производстве нет. Если совсем грубо - то это добрый (ок, не очень добрый) но старый противотуберкулезный пиразинамид (150 рублей за 100 таблеток по 500 мг) с добавлением атома фтора на 6 позицию в пирозиновом ароматическом кольце.
Собственно, эта простота и позволяет неограниченно производить препарат на советских заводах по производству старых советских препаратов грошевых вроде пиразинамида или фторхинолонов первых поколений (типа ципрофлоксацина за 50 р 10 таблеток).
... Вот и все. Морали, наверное, не будет. Хотя стоило бы. Честно говоря, такого я не видел и не ожидал увидеть. Хотя наблюдал всякое. Например, наши аналоги безпатентных биопрепаратов (моноклональных антител) продаются по цене западных подлинных средств в госзакупках. И это, безусловно, и коррупция, и безобразие, и вообще ведет фарму нашу не в ту сторону. Но история с фавипиравиром\авиганом - нечто новое и абсолютно невиданное по масштабу. Очень надеюсь, что это будет остановлено. И пиразинамид с атомом фтора достанется российским пациентам по цене пиразинамида с атомом фтора (ну и еще чего-нибудь детишкам на молочишко фармначальникам и их партнерам-производителям), а не в десятки раз дороже» .
Глеб Кузнецов (с)