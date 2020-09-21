Препарат от коронавируса "Арепливир" дороже минимальной зарплаты появился в аптеках

Приобрести лекарство в розницу в столице можно по рецепту.

Препарат от коронавируса "Арепливир" появился в московских аптеках

"Арепливир" для амбулаторного лечения COVID-19 поступил в московские аптеки, сообщили РИА Новости в справочной организации "Столички".

В частности, по информации оператора кол-центра, препарат есть в наличии в аптеках на станции метро "Братиславская".

Лекарство стоит 12 320 рублей за пачку. Приобрести его можно по рецепту.



"Арепливир" создали на основе препарата "Фавипиравир". Специалисты "Промомеда" разработали на базе саранского завода "Биохимик" собственную технологию производства полного цикла.

Одобрение Минздрава "Арепливир" получил еще в июне, но до сих пор его использовали исключительно для лечения пациентов в стационарах. На прошлой неделе ведомство разрешило амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир": помимо "Арепливира", в аптеках появился "Коронавир" от компании "Р-Фарм".