Почему нельзя собирать грибы в високосный год?

Можно ли собирать лесные деликатесы в високосный год

С високосным годом связано немало суеверий, одно из них касается сбора грибов. Так можно ли собирать лесные деликатесы в этот год?

Издавна люди верили в то, високосный год пробуждает всю нечистая силу, которая начинает бродить по нашему миру. Считалось, что в такой год не стоит даже ходить в лес по грибы, с ними в дом принесешь гробы. Давайте разбираться: это очередное заблуждение или здесь имеет место быть рациональное зерно?

Есть научное обоснование этой приметы: раз в 4 года происходит обновление грибницы, с таким же временным промежутком приходит и високосный год. В период обновления даже съедобные грибы могут оказаться ядовитыми. Но все это не означает, что обновление грибницы каждый раз приходится на тот самый злополучный год.

Также, независимо от года, люди боялись собирать грибы в так называемом «ведьмином кругу». Этот пугающий термин означает такое расположение грибов,что они образуют круг. Часто внутри самого круга почти нет растений. Это объясняется тем, что грибы очень прожорливы, съедают все питательные вещества и микроэлементы из почвы, что препятствует появлению какой-либо растительности внутри круга. Как только не объясняли происхождение «ведьминых кругов»: следы плясок ведьм, проделки лепреконов и других магических существ, порталы в другие миры. Но есть лишь одно верное объяснение: в благоприятных условиях грибам свойственно расти радиально.

Выглядит, правда, слегка пугающе, но это не более чем еще одно удивительное и волшебное свойство природы.

Источник: moscow.sm-news.ru