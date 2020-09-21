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Введут ли снова карантин из-за коронавируса в России, рассказала Анна Попова

19:28 21.09.2020 Фото: Кремлин.ру
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Глава Роспотребнадзора считает, что эпидемиологическая ситуация в РФ стабильна. Хотя подтвердила, что снова фиксируется рост числа заразившихся.

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Попова рассказала, нужно ли вводить новые ограничения из-за коронавируса
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
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Пока нет необходимости вводить в России новые ограничения из-за коронавируса. Так считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Рост, который мы сегодня фиксируем, связан с началом респираторного сезона в стране... В связи с этим каких-то новых ограничительных мероприятий вводить не следует и не требуется, — отметила она по итогам встречи с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге.

По словам Поповой, сейчас в стране действительно фиксируют рост случаев коронавируса, но он объясняется началом респираторного сезона в стране. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что каждый зарегистрированный случай "понятен".

Напомним, за минувшие сутки в России выявили еще 6196 случаев коронавируса, в Москве — 915. Однако увеличение количества выявленных случаев связано с тем, что возросло число тестирований на CОVID-19. Кроме того, москвичи стали активнее пользоваться общественным и личным транспортом, начали возвращаться на учёбу и на работу в офисы, многие приехали из отпусков. Также возобновляется и туризм.

карантин коронавирус ограничения Анна Попова
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От редакции

Надоели ограничения?

Аноним, 21 сентября 2020 20:47
Как им будет удобно, тогда и введут. А адепты зомбоящика им поверят.

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