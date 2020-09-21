Введут ли снова карантин из-за коронавируса в России, рассказала Анна Попова

Глава Роспотребнадзора считает, что эпидемиологическая ситуация в РФ стабильна. Хотя подтвердила, что снова фиксируется рост числа заразившихся.

Попова рассказала, нужно ли вводить новые ограничения из-за коронавируса

Пока нет необходимости вводить в России новые ограничения из-за коронавируса. Так считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Рост, который мы сегодня фиксируем, связан с началом респираторного сезона в стране... В связи с этим каких-то новых ограничительных мероприятий вводить не следует и не требуется, — отметила она по итогам встречи с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге.

По словам Поповой, сейчас в стране действительно фиксируют рост случаев коронавируса, но он объясняется началом респираторного сезона в стране. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что каждый зарегистрированный случай "понятен".

Напомним, за минувшие сутки в России выявили еще 6196 случаев коронавируса, в Москве — 915. Однако увеличение количества выявленных случаев связано с тем, что возросло число тестирований на CОVID-19. Кроме того, москвичи стали активнее пользоваться общественным и личным транспортом, начали возвращаться на учёбу и на работу в офисы, многие приехали из отпусков. Также возобновляется и туризм.