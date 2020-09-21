Гаражная амнистия: Упростить оформление 3,5 млн советских гаражей и земельных участков предложил глава Росреестра

Олег Скуфинский пообещал Владимиру Путину, что в этом его ведомство поможет муниципалитетам до конца 2020 года.

Встречу с руководителем Росреестра Олегом Скуфинским провел Владимир Путин

Президент Владимир Путин 21 сентября провёл рабочую встречу с руководителем Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) Олегом Скуфинским.

Дословно

В.Путин: Олег Александрович, добрый день!

Олег Александрович, Ваша структура является важнейшей составной частью экономического блока Правительства, безусловно, но имеет выходы и на социальную сферу. С такой темы я бы хотел начать, она и экономическая, и в то же время имеет ярко выраженную социальную составляющую – это гаражная амнистия. А потом поговорим и по другим темам.

О.Скуфинский: Уважаемый Владимир Владимирович!

Еще с советского времени более 3,5 миллиона земельных участков и гаражей остались не оформленными. Это часто приводит к тому, что люди не могут ни продать, ни передать по наследству [земельные участки и гаражи]. Это также тормозит развитие муниципальных образований, потому что права не оформлены.

Мы предлагаем в упрощенном порядке при содействии местных органов власти дать возможность гражданам оформить права на землю и гаражи. Мы подготовили соответствующий законопроект, на сегодня он внесен в Правительство, и рассчитываем до конца года этот законопроект принять, чтобы наконец-то эту проблему решить.

В.Путин: До конца текущего года?

О.Скуфинский: До конца текущего года рассчитываем это сделать.

В.Путин: Какие здесь Вы видите сложности?

О.Скуфинский: Владимир Владимирович, сложностей не видим. Председатель Правительства эту тему поддерживает, поэтому пока все движется у нас в графике.