Итоги купального сезона: мужчина и женщина утонули в Бердском заливе

С 14 сентября на территории Новосибирской области официально завершён купальный сезон. Сотрудники МЧС подвели его предварительные итоги. На акватории Бердска в течение купального сезона, как рассказал инспектор бердского инспекторского участка ГИМС по Новосибирской области Олег Колобов, утонули два человека. Оба – в районе пляжа на улице Попова. В одном случае погиб мужчина, находившийся на пляже в нетрезвом состоянии: переплывая залив, он не рассчитал свои силы. Во втором случае утонула молодая жительница Искитима, на попечении которой находилось трое детей. Её тело на следующий день обнаружили в воде отдыхающие. Также в течение сезона инспекторы ГИМС составили порядка 45 административных протоколов в отношении судоводителей маломерных судов. Основным правонарушением у судоводителей, как уточнил Олег Святославович, стало нахождение в судне во время эксплуатации без спасательных жилетов. К слову, самыми аккуратными в этом плане являются водители гидроциклов, которые приучены надевать спасжилет во время катания. Помимо этого, инспекторы ГИМС выявили такие правонарушения, как отсутствие регистрации маломерного судна, отсутствие удостоверения судоводителя, а также не пройденный вовремя технический осмотр.
С 14 сентября на территории Новосибирской области официально завершён купальный сезон. Сотрудники МЧС подвели его предварительные итоги.
На акватории Бердска в течение купального сезона, как рассказал инспектор бердского инспекторского участка ГИМС по Новосибирской области Олег Колобов, утонули два человека. Оба – в районе пляжа на улице Попова. В одном случае погиб мужчина, находившийся на пляже в нетрезвом состоянии: переплывая залив, он не рассчитал свои силы. Во втором случае утонула молодая жительница Искитима, на попечении которой находилось трое детей. Её тело на следующий день обнаружили в воде отдыхающие.
Также в течение сезона инспекторы ГИМС составили порядка 45 административных протоколов в отношении судоводителей маломерных судов. Основным правонарушением у судоводителей, как уточнил Олег Святославович, стало нахождение в судне во время эксплуатации без спасательных жилетов. К слову, самыми аккуратными в этом плане являются водители гидроциклов, которые приучены надевать спасжилет во время катания.
Помимо этого, инспекторы ГИМС выявили такие правонарушения, как отсутствие регистрации маломерного судна, отсутствие удостоверения судоводителя, а также не пройденный вовремя технический осмотр.