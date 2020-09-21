Итоги купального сезона: мужчина и женщина утонули в Бердском заливе
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Итоги купального сезона: мужчина и женщина утонули в Бердском заливе

7:18:179/21/2020
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С 14 сентября на территории Новосибирской области официально завершён купальный сезон. Сотрудники МЧС подвели его предварительные итоги.

На акватории Бердска в течение купального сезона, как рассказал инспектор бердского инспекторского участка ГИМС по Новосибирской области Олег Колобов, утонули два человека. Оба – в районе пляжа на улице Попова. В одном случае погиб мужчина, находившийся на пляже в нетрезвом состоянии: переплывая залив, он не рассчитал свои силы. Во втором случае утонула молодая жительница Искитима, на попечении которой находилось трое детей. Её тело на следующий день обнаружили в воде отдыхающие.

Также в течение сезона инспекторы ГИМС составили порядка 45 административных протоколов в отношении судоводителей маломерных судов. Основным правонарушением у судоводителей, как уточнил Олег Святославович, стало нахождение в судне во время эксплуатации без спасательных жилетов. К слову, самыми аккуратными в этом плане являются водители гидроциклов, которые приучены надевать спасжилет во время катания.

Помимо этого, инспекторы ГИМС выявили такие правонарушения, как отсутствие регистрации маломерного судна, отсутствие удостоверения судоводителя, а также не пройденный вовремя технический осмотр.

Источник: svidetel24.info

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