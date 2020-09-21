Бердский «Арбат» в Южном станет проездным

21 сентября состоялись публичные слушания по вопросу внесения изменений в проект планировки Южного микрорайона. По уже сложившейся традиции периода коронавируса, они прошли под сенью берёз на заднем дворе управления образования. Первым выступил главный архитектор проектного подразделения ПО «Кристалл» Никита Корыткин. Он рассказал о Школьном жилмассиве, который задумали на пересечении улиц Рогачева и поэта Сорокина. Сейчас на территории будущих домов — пустырь, на котором растут луговые травы. Планируемый комплекс составят 10 домов высотой до четырёх этажей. В них предусмотрено 48 тыс. кв. метров жилья. Квартиры на первых этажах четырёх домов решили построить для детей-инвалидов, чтобы облегчить им путь до школы. Замглавы Бердска по строительству Владимир Захаров пояснил, что родители таких детей смогут купить жильё или арендовать его на время учёбы ребёнка в школе. Власти планируют договориться о выделении средств из областного бюджета для компенсации арендной платы родителям маломобильных учеников. Если правительство региона не пойдёт навстречу, мэрия готова выделить средства на эти цели из городского бюджета. Депутат Елена Белова поинтересовалась, предусмотрен ли такой алгоритм в какой-нибудь программе? Конкретного ответа на свой вопрос она не получила. По мнению Елены Викторовны, после продажи земли проконтролировать застройщика очень сложно. — Не прикрывайтесь детьми-инвалидами, — призвала депутат. Никита Корыткин рассказал, что десять домов составят три квартала. Каждый из них получит свой тематический сквер: Игровой (5,5 тыс. кв. метров), Тихий (7,5 тыс. кв. метров) и Спортивный (5 тыс. кв. метров). Участники слушаний вообще не поняли: зачем на этой территории возводить дома и почему нельзя всю землю отдать под парк? Другой вариант: передать под парк территорию, предназначенную для квартала № 1, а вместо Спортивного сквера построить дома. В результате микрорайон получит полноценный парк, а не три «зелёных» кусочка. Владимир Захаров ответил, что город развивается и нужна территория для застройки. К каждому из скверов предусмотрен доступ с бульвара. Он же свяжет все эти места отдыха, в также школу и детский сад. «Арбат» шириной в 30 метров задуман для прогулок. При этом пешеходная зона, по словам Никиты Корыткина, может стать транспортной артерией с парковками для автомобилей. Разработчики планируют выделить часы, по которым разрешат движение транспорта. На это один из участников слушаний едко заметил: — Гуляешь по «Арбату», а потом раз – и ты уже на капоте автомобиля. По мнению бердчан, без шлагбаумов и охранников о «пешеходных» часах не может быть и речи, и предсказали многочисленные парковки вдоль бульвара. Вообще, вопрос с парковочными местами стал одним из самых острых на слушаниях. — Парковок оборудуют столько, сколько нужно, — кратко пообещал Никита Корыткин. Общественники подняли и проблему повышения уровня грунтовых вод. На это представители власти пообещали, что перед началом работ застройщик проведёт геолого-разведывательные работы. По закону администрация обязана провести аукцион и только по его итогам передать участок застройщику. Об этом на слушаниях напомнил начальник управления градостроительства Дмитрий Есиков. У горожан возник вопрос: почему проект планировки выполнило структурное подразделение ПО «Кристалл»? Владимир Захаров ответил, что всё сделано в рамках закона. Компания выполнила проект планировки за свой счёт, и власти не стали отказываться. Елена Белова предложила собравшимся горожанам проголосовать по предложениям, которые внесли участники. Однако представители власти в один голос заявили, что такая процедура не предусмотрена по закону. — А потом вы все наши предложения отклоните, — отметил один из участников. — Собрались, поговорили и разошлись, — резюмировала Елена Белова.
Квартиры для инвалидов
Три сквера вместо парка
Проезжий «Арбат»
Грунтовые воды
Онлайн-трансляция с публичных слушаний:
21 сентября состоялись публичные слушания по вопросу внесения изменений в проект планировки Южного микрорайона.
По уже сложившейся традиции периода коронавируса, они прошли под сенью берёз на заднем дворе управления образования. Первым выступил главный архитектор проектного подразделения ПО «Кристалл» Никита Корыткин. Он рассказал о Школьном жилмассиве, который задумали на пересечении улиц Рогачева и поэта Сорокина. Сейчас на территории будущих домов — пустырь, на котором растут луговые травы. Планируемый комплекс составят 10 домов высотой до четырёх этажей. В них предусмотрено 48 тыс. кв. метров жилья.
Квартиры на первых этажах четырёх домов решили построить для детей-инвалидов, чтобы облегчить им путь до школы.
Замглавы Бердска по строительству Владимир Захаров пояснил, что родители таких детей смогут купить жильё или арендовать его на время учёбы ребёнка в школе. Власти планируют договориться о выделении средств из областного бюджета для компенсации арендной платы родителям маломобильных учеников. Если правительство региона не пойдёт навстречу, мэрия готова выделить средства на эти цели из городского бюджета.
Депутат Елена Белова поинтересовалась, предусмотрен ли такой алгоритм в какой-нибудь программе? Конкретного ответа на свой вопрос она не получила. По мнению Елены Викторовны, после продажи земли проконтролировать застройщика очень сложно.
— Не прикрывайтесь детьми-инвалидами, — призвала депутат.
Никита Корыткин рассказал, что десять домов составят три квартала. Каждый из них получит свой тематический сквер: Игровой (5,5 тыс. кв. метров), Тихий (7,5 тыс. кв. метров) и Спортивный (5 тыс. кв. метров).
Участники слушаний вообще не поняли: зачем на этой территории возводить дома и почему нельзя всю землю отдать под парк? Другой вариант: передать под парк территорию, предназначенную для квартала № 1, а вместо Спортивного сквера построить дома. В результате микрорайон получит полноценный парк, а не три «зелёных» кусочка. Владимир Захаров ответил, что город развивается и нужна территория для застройки.
К каждому из скверов предусмотрен доступ с бульвара. Он же свяжет все эти места отдыха, в также школу и детский сад.
«Арбат» шириной в 30 метров задуман для прогулок. При этом пешеходная зона, по словам Никиты Корыткина, может стать транспортной артерией с парковками для автомобилей. Разработчики планируют выделить часы, по которым разрешат движение транспорта. На это один из участников слушаний едко заметил:
— Гуляешь по «Арбату», а потом раз – и ты уже на капоте автомобиля.
По мнению бердчан, без шлагбаумов и охранников о «пешеходных» часах не может быть и речи, и предсказали многочисленные парковки вдоль бульвара. Вообще, вопрос с парковочными местами стал одним из самых острых на слушаниях.
— Парковок оборудуют столько, сколько нужно, — кратко пообещал Никита Корыткин.
Общественники подняли и проблему повышения уровня грунтовых вод.
На это представители власти пообещали, что перед началом работ застройщик проведёт геолого-разведывательные работы. По закону администрация обязана провести аукцион и только по его итогам передать участок застройщику. Об этом на слушаниях напомнил начальник управления градостроительства Дмитрий Есиков.
У горожан возник вопрос: почему проект планировки выполнило структурное подразделение ПО «Кристалл»? Владимир Захаров ответил, что всё сделано в рамках закона. Компания выполнила проект планировки за свой счёт, и власти не стали отказываться.
Елена Белова предложила собравшимся горожанам проголосовать по предложениям, которые внесли участники. Однако представители власти в один голос заявили, что такая процедура не предусмотрена по закону.
— А потом вы все наши предложения отклоните, — отметил один из участников.
— Собрались, поговорили и разошлись, — резюмировала Елена Белова.
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