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Облил бензином и поджег тещу. Пенсионерка в реанимации с обожженным лицом и телом

21:06 21.09.2020 Фото: Pixabay
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40-летний житель Башкирии выпивал в гостях у 66-летней матери своей жены, когда между ними произошёл конфликт. Поджигателя ждет арест и уголовное дело.

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Житель Башкирии попытался сжечь заживо свою тёщу

В Башкирии мужчина облил бензином и поджёг свою тёщу.

40-летний житель республики выпивал в гостях у 66-летней матери своей жены, когда между ними произошёл конфликт. Поддавшись эмоциям, он облил пенсионерку бензином и поджёг.

Женщину удалось спасти — её доставили в больницу со множественными ожогами лица, туловища и конечностей, сейчас она находится в реанимации. Как рассказали в региональном управлении СКР, подозреваемого уже задержали.

— В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, следователями проведён осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых экспертных исследований, — рассказали в пресс-службе ведомства.

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