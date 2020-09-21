Облил бензином и поджег тещу. Пенсионерка в реанимации с обожженным лицом и телом

40-летний житель Башкирии выпивал в гостях у 66-летней матери своей жены, когда между ними произошёл конфликт. Поджигателя ждет арест и уголовное дело.

Житель Башкирии попытался сжечь заживо свою тёщу

В Башкирии мужчина облил бензином и поджёг свою тёщу.

40-летний житель республики выпивал в гостях у 66-летней матери своей жены, когда между ними произошёл конфликт. Поддавшись эмоциям, он облил пенсионерку бензином и поджёг.

Женщину удалось спасти — её доставили в больницу со множественными ожогами лица, туловища и конечностей, сейчас она находится в реанимации. Как рассказали в региональном управлении СКР, подозреваемого уже задержали.

— В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, следователями проведён осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых экспертных исследований, — рассказали в пресс-службе ведомства.