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Путин увеличил зарплаты всем российским судьям

21:35 21.09.2020 Фото: Кремлин.ру
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По указу президента в 1,03 раза повышаются должностные оклады судей с 1 октября 2020.

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Путин повысил зарплаты судьям

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении должностных окладов судей в РФ на 3% с 1 октября, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Повысить с 1 октября 2020 года в 1,03 раза должностные оклады судей Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда РФ, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов РФ", - говорится в документе.

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От редакции

Всем же повышают зарплаты?

Аноним, 21 сентября 2020 21:50
Кто кто,а уж судьи итак получают прилично.
Чем дальше,тем больше идёт финансовое расслоение общества!

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