Свирепствует коронавирус в школах: Уже 13 полностью закрыли на карантин в Новосибирской области

Среди заразившихся выявлены 48 детей, а также 13 преподавателей школ региона. Пока возврат к дистанционной форме обучения, которая была введена весной 2020 года из-за пандемии, не планируется.

Количество закрытых на карантин из-за коронавируса новосибирских школ увеличилось до 13

Количество школ в Новосибирской области, закрытых на карантин из-за случаев заражения коронавирусом, увеличилось с 9 до 13. Об этом сообщил журналистам в понедельник министр образования региона Сергей Федорчук. Среди заразившихся выявлены 48 детей, а также 13 преподавателей школ области.

Ранее глава ведомства заявлял, что полностью приостановлена работа девяти школ региона, частично приостановлена деятельность в 10 дошкольных и в 65 школах Новосибирской области.

"Порядка 13 школ по области всей у нас находятся сегодня на контроле именно по карантинным мероприятиям, где мы всю школу отправили на карантин", - сообщил Федорчук.

На удаленном обучении остаются 37 классов в 29 общеобразовательных учреждениях Новосибирской области, пять детских садов также были отправлены на карантин. Школы, в которых работали заболевшие преподаватели, были полностью закрыты на карантин.

Пока возврат к дистанционной форме обучения, которая ранее была введена весной 2020 года из-за пандемии, не планируется, сейчас большинство школ продолжают работать в очном формате. Как пояснил министр, переход на дистанционное образование повлечет за собой увеличение нагрузки как на преподавателей, так и на детей и их родителей.

По его словам, в ближайшее время ожидается пик заболеваемости ОРВИ среди детей и преподавателей школ. Федорчук отметил, что заболеваемость ОРВИ охватывает практически все регионы Новосибирской области.

По данным регионального оперативного штаба на 21 сентября, в Новосибирской области зафиксировано 12,4 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе у 739 детей.