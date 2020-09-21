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Назван средний возраст жителей Бердска. Старше новосибирцев и в среднем россиян

22:07 21.09.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Высокий показатель среднего возраста и его стабильный рост свидетельствуют о процессе старения населения, заявили статистики.

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Средний возраст населения Бердска назвал Новосибирскстат

Средний возраст, как одна из характеристик возрастного состава, одновременно отражает уровень рождаемости и показатель продолжительности жизни населения.

Высокий показатель среднего возраста и его стабильный рост свидетельствуют о процессе старения населения, сообщил "Курьер. Среда. Бердск" Новосибирскстат.

В 2019 году относительно 2018 года средний возраст населения области увеличился на 0,3%. У женщин он на 5 лет выше, чем у мужчин (за счет более высокой продолжительности жизни женщин).

Средний возраст сельчан составил 40,4 года (мужчин – 38,2, женщин – 42,5), жителей городских поселений – 39,6 года (36,6 и 42,1 соответственно).

В 2019 году средний возраст россиянина (40,2 года) немного выше, чем у жителя области (39,7). В Сибирском федеральном округе (39,1 года) мы уступили «старшинство» Алтайскому краю (40,7), Кемеровской (40) и Омской (39,8) областям. Самые «молодые» – жители Республики Тыва (30 лет). Это результат высокой рождаемости в этом регионе.

Новосибирск – «возрастной» город. Средний возраст новосибирца составляет чуть более 39 лет (39,5 года). Среди крупных городов СФО (100 тыс. человек и более) «старше» Новосибирска города Рубцовск (41,7) и Бийск (40,5) Алтайского края, Прокопьевск (41,4) и Новокузнецк (39,7) Кемеровской области, Ангарск и Братск (по 39,8) Иркутской области и Омск (40) Омской области, а также город Бердск (40,5) Новосибирской области.

возраст жители россиянин Новосибирскстат
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От редакции

Почему население Бердска стареет?

Аноним, 22 сентября 2020 09:22
Потому что молодежь бежит от сюда, и правильно делает.

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