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Первая партия вакцины "Гам-КОВИД-Вак" от коронавируса поступила в Новосибирскую область

22:45 21.09.2020
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Сначала прививки поставят медикам, которые находятся в зоне риска: сотрудникам скорой помощи, поликлиник, инфекционных госпиталей.

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Новосибирская область получила первую партию вакцины от коронавируса

Новосибирская область получила первую партию вакцины против коронавирусной инфекции нового типа. Первыми в регионе будут прививаться медицинские работники, сообщили в пресс-службе правительства региона в понедельник.

"Первая партия отечественного препарата "Гам-КОВИД-Вак" для профилактики новой коронавирусной инфекции поступила в Новосибирскую область. Она предназначена для вакцинации медицинских работников, которые находятся в зоне риска: сотрудников скорой помощи, поликлиник, инфекционных госпиталей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, сейчас отрабатываются вопросы доставки вакцины в медучреждения региона, что связано с особыми температурными условиями хранения и транспортировки. "Вакцинация против коронавируса будет добровольной. Вакцина "Спутник V" двухкомпонентная, каждая доза состоит из двух флаконов, их содержимое вводится поэтапно с интервалом три недели", - рассказали в пресс-службе со ссылкой на Минздрав региона.

Ранее главный внештатный специалист по вакцинопрофилактике Минздрава Новосибирской области Татьяна Ивлева сообщала, что Новосибирская область получит 10 тыс. доз российской вакцины против коронавирусной инфекции нового типа, которые позволят привить 5 тыс. человек. В конце августа министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял, что первые партии вакцины, доставка которых должна в том числе отладить логистические цепочки, уже отгружены во все регионы страны.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат был разработан Центром им. Гамалеи. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. Как отметили в Минздраве, опыт применения подобных препаратов показывает, что они способны давать длительный иммунитет - до двух лет.

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