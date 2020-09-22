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Фотомарафон «И это мой питомец!» запустил «Курьер.Среда.Бердск»

11:36 22.09.2020 Фото: freeimages.com
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Прошло лето, закончилась изоляция. Вы очень долго были дома, наблюдали за своими питомцами. Поделитесь впечатлениями.

Сюжет: Фотомарафоны
Фотомарафон «И это мой питомец!» запустил «Курьер.Среда.Бердск»Запускает новый фотомарафон «Дачная сказка» «Курьер. Среда. Бердск»Ещё 68 новостей

Срочно высылайте фото питомца и себя в придачу! Проект «И это мой питомец» опубликуем на сайте курьер-среда.

Мы уже несколько раз запускали фотомарафоны про наших любимцев: Пушков, Барсиков, Пусиков и Рыжиков. Продолжим традицию! Ждем фото вас и ваших питомцев (это может быть кто угодно – даже паучок!), в октябре в одном из номеров газеты опубликуем проект «И это мой питомец».

Вы сможете купить газету и подарить ее самому себе! А, может, и питомцу!

Присылайте фото на ящик bkurer@mail.ru c пометкой «И это мой питомец». Подпишите кличку животного и по желанию – свои имя и фамилию.

Кроме газеты и сайта мы разметим альбом «И это мой питомец» в группе «Курьер.Среда.Бердск» в соцсети «ВКонтакте».

Фотоальбомы прошлых лет «Ты моя кисуля» и «Мой питомец».

Внимание! Присылая в нашу редакцию фотографию, вы даете согласие на ее публикацию на наших медийных площадках, а так же соглашаетесь на распространение персональных данных – имени и фамилии, возраста.

Фото УЖЕ начинаем принимать! Высылать можно до 1 октября 2020 года. Ждем!

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Анастасия Лавриненко, мой кот Степан
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Анастасия Лавриненко, мои птенчики
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Маргарита Кутлина

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Наталья Вирт, Мопс Клёпа 1,5 года
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проект «И это мой питомец» фотомарафон
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От редакции

У вас какой питомец?

Аноним, 08 сентября 2020 20:59
Можно я пришлю фотки с хозяевами и их гадящим на детской площадке питомцем?
Аноним, 10 сентября 2020 10:44
А фото с авто на детской площадке не пришлёте? Или с гадящими алкашами тоже на детской площадке тоже ждём.

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