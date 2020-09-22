Простые гадания на судьбу в осеннее равноденствие 22 сентября 2020 года

В этот день становятся более активными информационные потоки. Сама Вселенная приоткрывает завесу тайны, давая ответы на интересующие нас вопросы.

Во многих культурах он издревле являлся временем, когда стирается грань между настоящим и будущим

Осеннее равноденствие — очень важный день. Во многих культурах он издревле являлся временем, когда стирается грань между настоящим и будущим. Именно поэтому в этот день можно получить ответ на любой важный вопрос.

С этим днем связано множество традиций и примет. Это первый день астрономической осени, в который лето уходит безвозвратно. Во время осеннего равноденствия люди издревле гадали, пытаясь предсказать будущее.

Почему в равноденствие даются ответы на все вопросы

В этот день становятся более активными информационные потоки. Сама Вселенная приоткрывает завесу тайны, давая ответы на интересующие нас вопросы. Для того, чтобы понять эти ответы, важно подключить свою интуицию, а также быть более внимательными.

Большой успех ждет людей, которые находятся в поисках правды, в ожидании истины. Это день гармонии всех четырех стихий. Солнечная энергия, которая является главной во Вселенной, в этот день очень созидательна, так что нужно лишь научиться правильно спрашивать.

Гадание на судьбу по стихиям

Самое простое гадание связано со стихией Воздуха. Утром в день осеннего равноденствия нужно придумать вопрос, ответом на который будет «да» или «нет». После этого необходимо выйти на улицу и проверить, с какой стороны дует ветер.

Если ветер дует слева, значит, ответ на вопрос — «да». Если справа, то ответ будет отрицательным. Если ветер дует прямо в лицо, значит, ответ узнать пока не дано. Если ветра нет вовсе, значит, всё зависит только от вас.

Второе гадание связано с Огнем, и оно тоже дает ответ «да» или «нет». Вам потребуется взять сухой опавший лист с дерева. Нужно, чтобы он был большого размера. Нужно дождаться полуночи, взять спички, зажигалку или горящую свечу, а потом поднести к пламени лист. Сделать это нужно так, чтобы пламя находилось прямо посередине. После этого необходимо следить за тем, как сгорает листок. Если одна сторона сгорает заметно быстрее другой, ответом на вопрос будет «да». Если лист сгорает равномерно, значит, ответ — «нет».

Третье гадание связано со стихией Воды. Оно проводится после захода Солнца в уединении и тишине. Погасите искусственный свет и зажгите несколько свечей, чтобы было лучше видно. Налейте в прозрачный стакан воду из природного источника (не из-под крана и не из магазина). Под стакан положите зеркало, а в воду бросьте щепотку соли и произнесите: «Вода-вода, скажи, где "нет", скажи, где "да". Скажи, где счастье, где беда».

Соль перемешивать нельзя. Взгляните внутрь стакана, чтобы через воду увидеть зеркало. Подвиньте поближе свечи, чтобы было лучше видно. Задайте любой интересующий вас вопрос и ждите. Шепотом повторяйте заговор. Через некоторое время в отражении через воду вы сможете увидеть ответ на ваш вопрос. Стоит отметить, что такое гадание можно проводить также в крещенский сочельник, в новогоднюю ночь, в день рождения и Полнолуние. Если никаких картинок вы не увидели, значит, вопрос был задан некорректно либо ответ пока знать не дано. Сами вопросы могут быть любыми: «встречу ли я скоро своего суженого?», «продам ли я квартиру?», «найду ли я работу?». Ответы могут быть разными, но главное — не торопиться.

Гадание со стихией Земли. Вам понадобится тазик или ведерко с землей. Можно набрать земли в огороде или купить ее в магазине. Перед гаданием нужно заранее приготовить несколько важных для вас вопросов. Лучше всего три. Далее нужно взять шесть маленьких бумажек и написать на трех из них «да», а на остальных — «нет». Эти бумажки нужно скомкать и сделать из них маленькие шарики, а затем положить в землю и хорошенько перемешать. Далее нужно произнести заговор: «Матушка-Земля, на вопросы дай ответы. Хочу знать я все твои секреты».

После этого задаем вопрос, лезем рукой в землю и ищем ответы. Если бумажка с ответом не появилась, кладем землю назад и пробуем еще раз. Если попалась одна бумажка. Открываем ее и смотрим ответ. Если попалось две или более, то ответ будет на той, которую вы раскроете первой. Бумажки, которые удалось достать, назад в землю класть нельзя.

В равноденствие можно проводить любые другие гадания и ритуалы. Например, можно провести ритуал на привлечение любви и денег либо погадать каким-то другим способом.

Источник: dailyhoro.ru