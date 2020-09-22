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Гороскоп для всех на 22 сентября: продвижение и успех в любых сделках

00:36 22.09.2020 Фото: pixabay.com
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22 сентября, знаку Зодиака Козерог прогнозирует продвижение.

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Праздничный день может оказаться нерадужным для Овнов

Во Всемирный день без автомобиля 2020 – во вторник, 22 сентября, знаку Зодиака Козерог прогнозирует продвижение.

В праздник Львов ожидает успех в любых сделках, сообщает Главред.

Нерадужный прогноз составлен для Овнов, им грозит очень плохой день.

Какой вторник светит представителя огненной стихии

Стрелец

Возможно, из-за болезни или травмы вы не сможете сделать то, что обязаны. Придется пересмотреть планы.

Лев

Бизнесменам светит успех во всех сделках, можно рисковать. Вашей опорой в делах могут оказаться друзья, доверьтесь им.

Овен

Возможно, придется переступить через себя. Из-за недовольства собой, депрессию или переутомление возможны семейные ссоры.

Какой вторник светит представителя земной стихии

Козерог

Эмоции могут вас покорить, а из-за этого возможны материальные потери. Благодаря успехам на работе возможно продвижение и пополнение кошелька.

Дева

Возможно, вам придется договариваться со своей совестью. Не перечьте руководству. Если вы справитесь с проблемами, то ожидайте укрепления авторитета.

Телец

Не стоит рассчитывать на то, что планы воплотятся в жизнь – могут помешать болезнь или случайная травма.
Какой вторник светит представителя водной стихии

Скорпион

Главное – не наплевать на свои взгляды и принципы. Есть угроза лжи и провокаций. Ваши чувства и настроение будут переменчивыми.

Рак

Вас может что-то "грызть" внутри. Прислушивайтесь к тому, что шепчет внутренний голос.

Рыбы

Не стоит что-то менять в быту, в частности, начинать ремонт. День не подходит для переезда. Занимайтесь только тем, что умеете делать. Можно оказаться в положении, которое вам невыгодно.
Какой вторник светит представителя воздушной стихии

Весы

Вы получите поддержку планет. Можно достичь успеха, но для этого нужно работать в команде.

Водолей

Недосягаемых ранее высот можно достичь, если реализовать творческий порыв. Можно найти время для общения и коллективных занятий.

Близнецы

Задуманные дела могут помешать реализовать болезнь или случайные травмы. Интимные возможности могут возрасти.

астрология гороскоп гороскоп на вторник знаки зодиака
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