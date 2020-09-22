3 денежных обряда в осеннее равноденствие на привлечение любви и богатства

22 сентября советуют эксперты сосредоточиться на материальном состоянии, а также на способе увеличения денежных средств.

Данный день считается одним из самых сильных и необычных в году

Осеннее равноденствие припадает на 22 сентября. Данный день считается одним из самых сильных и необычных в году. Благодаря ему, можно привлечь в свою жизнь богатство и счастье в личной жизни. Осеннее равноденствие считается временем силы, когда практически каждый человек может изменить свою судьбу и удачу.

Существует много разных дней в году, благодаря которым можно привлечь жизненный успех, но самыми сильными являются именно в осенние месяцы. 22 сентября советуют эксперты сосредоточиться на материальном состоянии, а также на способе увеличения денежных средств.

Благодаря ритуалам и обрядам можно привлечь удачу и счастье в свою жизнь. Для проведения ритуала советуют избавиться от негативных мыслей. Думать стоит о том, что будут люди просить у Высших сил. В день осеннего равноденствия привлечь финансовую удачу можно при помощи кошелька и купюр.

Для этого перед 22 сентября выложить всю купюру из кошелька, ночью начать складывать деньги обратно при этом приговаривая такие слова:

«Сколько купюр попадает, столько денег прибавляет. Пусть обходят стороной ненастья, привлекаю в дом достаток и счастье».

После сказанных слов, кошелёк кладут возле подушки и ложатся спать.

Чтобы привлечь финансовую удачу, советуют сделать 22 сентября следующий ритуал. Взять монеты и начать говорить таки слова:

«Монеты к монетам, удача к удаче, привлекаю достаток и счастье».

Монеты кладут на подоконник и не убирают на протяжении месяца.

Чтобы не было проблем с финансами, 22 сентября моют пол и в него кладут монеты. Говорят такие слова:

«Вымываю пол от неудач, привлекаю счастье и богатство».

Пол моют в каждой комнате. Монеты оставляют в ведре и ставят в укромное место.

Источник: rsute.ru