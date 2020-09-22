Какой церковный праздник 24 сентября 2020 года? О чем нужно молиться в этот день

Чудотворная икона Божией Матери Каплуновская была на поле битвы под Полтавой в 1709 году.

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Каплуновская икона Божией Матери после чудесного явления во сне священнику Иоанну, 11 сентября 1689 года была куплена им у московского иконописца, проходившего через слободу Каплуновку. Однажды, в третью неделю Великого поста, икона озарилась необыкновенным светом и была перенесена в местный Каплуновский храм. Изображение этой иконы похоже на образ Казанской иконы Божией Матери.

Чудотворная икона Божией Матери Каплуновская была на поле битвы под Полтавой в 1709 году. Русские воины не раз обращались с молитвой к чудотворному образу. Празднование Божией Матери в честь Каплуновской иконы было установлено в 1766 году.

Источник: omsk.kp.ru