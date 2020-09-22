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"А мать в форме!": Кристина Асмус удивила поклонников, исполнив тройное сальто

01:32 22.09.2020 Фото: instagram.com
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Подписчики Кристины Асмус пришли в восторг от ее акробатических навыков и поздравили со стартом нового шоу «Золото Геленджика».

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Российская актриса Кристина Асмус не перестает удивлять своих подписчиков

Российская актриса Кристина Асмус не перестает удивлять своих подписчиков. На этот раз она выполнила тройное сальто на песчаном пляже. Видео она поделилась в своем Instagram.
«А мать в форме! 17 лет назад бросила спорт, а ноги помнят», — написала Асмус под видео.

32-летняя актриса надела черные мини-шорты и облегающий топ на тонких лямках. А на голове Асмус красовался черный парик с челкой.

Видео звезда сериала «Интерны» записала во время съемок нового шоу «Золото Геленджика», где она выступила в роли ведущей. Наряду с актрисой снимаются Тимур Родригез и Иван Охлобыстин.

Подписчики Кристины Асмус пришли в восторг от ее акробатических навыков и поздравили со стартом нового шоу.

Источник: ont.by

актриса видео пляж съемки тройное сальто Кристина Асмус Instagram
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