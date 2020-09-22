"А мать в форме!": Кристина Асмус удивила поклонников, исполнив тройное сальто

Российская актриса Кристина Асмус не перестает удивлять своих подписчиков. На этот раз она выполнила тройное сальто на песчаном пляже. Видео она поделилась в своем Instagram.
«А мать в форме! 17 лет назад бросила спорт, а ноги помнят», — написала Асмус под видео.
32-летняя актриса надела черные мини-шорты и облегающий топ на тонких лямках. А на голове Асмус красовался черный парик с челкой.
Видео звезда сериала «Интерны» записала во время съемок нового шоу «Золото Геленджика», где она выступила в роли ведущей. Наряду с актрисой снимаются Тимур Родригез и Иван Охлобыстин.
Подписчики Кристины Асмус пришли в восторг от ее акробатических навыков и поздравили со стартом нового шоу.
Источник: ont.by