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Когда просить о повышении зарплаты: Названо идеальное время для этого в 2020 году

11:01 22.09.2020 Фото: pixabay.com
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В конце календарного года большинство коммерческих компаний в России принимают бюджет на следующий год. Поэтому если работник хочет получить прибавку к зарплате, то позаботиться об этом лучше заранее.

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Названо идеальное время для просьб о повышении зарплаты

Даже если вы абсолютно уверены, что ваш труд стоит дороже, чем вы получаете, просить о повышении зарплаты нужно правильно. Как именно – рассказала радио Sputnik гендиректор рекрутинговой компании Татьяна Долякова.

В конце календарного года большинство коммерческих компаний в России принимают бюджет на следующий год. Поэтому если работник хочет получить прибавку к зарплате, то позаботиться об этом лучше заранее, осенью, объяснила в интервью радио Sputnik генеральный директор рекрутинговой компании ProPersonnel Татьяна Долякова.

"Работодатель в конце года формирует бюджет на следующий год. Здесь работодатель думает о ротации сотрудников, о новых сотрудниках, о возможности повышения зарплаты. Здесь хорошая возможность для сотрудника попросить о повышении зарплаты, поскольку только идет формирование бюджета", – сказала Татьяна Долякова.

При этом просьбу о повышении зарплаты обязательно нужно правильно обосновать, добавила эксперт.
"Работодатель повышает зарплаты, когда кандидат готов взять на себя дополнительный объем работы. Здесь есть смысл сказать работодателю, что повышение зарплаты должно быть не просто из-за того, что аренда квартиры подорожала и человеку нужно больше денег, а поскольку человек готов взять больший объем работы и за это ему надо повысить зарплату на 15-20%. К этому разговору надо подготовиться. Надо подумать о проделанной работе и о той, которую человек готов предлагать", – уточнила Татьяна Долякова.
Не стоит пытаться шантажировать работодателя, рассказывая о прекрасных предложениях, которые у вас есть от других компаний: даже если это вдруг сработает, то проблемы в будущем практически гарантированы.

"Очень часто кандидаты начинают шантажировать работодателя. Они начинают ходить в другие компании, смотреть рынок или даже принимать предложения о работе, а потом уже работодателю говорить, что другая компания предложила больше денег. Иногда работодатель идет на повышение зарплаты, чтобы удержать сотрудника. Как правило, это все равно шаг к выходу. Работодатель уже будет в голове понимать, что это нелояльный сотрудник, будет искать ему замену. Шантаж тем, что есть другое предложение, мы не рекомендуем. После такого это только вопрос времени, когда вас уволят", – уверена Татьяна Долякова.

Источник: radiosputnik.ria.ru

бедность доходы зарплата нищета
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