Подорожают на 15% новостройки к концу 2020 года в России

Самым главным неоспоримым преимуществом является стоимость. В новостройках стоимость квартир более низкая, чем во вторичном жилье

С начала года новостройки в России подорожали примерно на 8%, по итогам 2020-го рост цен составит 12–15%. Такой прогноз «Известиям» дали участники рынка недвижимости. Несмотря на коронакризис, девелоперы повышают стоимость жилья. Это связано с высоким спросом на новостройки из-за действия льготной ипотеки под 6,5%. Спрос обеспечивают не только люди, покупающие квартиры, но и инвесторы, вкладывающие деньги в квадратные метры, отметили эксперты. Стоимость вторичного жилья, по прогнозам участников рынка, к концу года может вырасти на 7% — вслед за новостройками.

Продолжая рост

Существенный рост цен на российском рынке жилья продолжается уже больше двух лет. Он обусловлен переходом отрасли на новые правила проектного финансирования стройки и продажи квартир через эскроу-счета. Именно эти изменения стали первопричиной сокращения объемов жилья на рынке, снижения количества выданных разрешений на строительство и, как следствие, роста стоимости «квадрата», сказал акционер, управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко. Например, за прошлый год в столичном регионе первичка подорожала примерно на 15%, а наиболее ликвидные проекты — на 20% и более.

Средняя стоимость 1 кв. м на первичном рынке недвижимости в городах-миллионниках России сейчас составляет 80,4 тыс. рублей — это на 3% выше, чем месяц назад, рассказал «Известиям» руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов. С начала года цены в регионах выросли на 5–8%, добавил генеральный директор риелторской компании We know Александр Галицын.

— Мы ожидаем дальнейшего роста цен — до 12% по итогам года. В числе причин — высокий спрос из-за программы льготной ипотеки под 6,5% и выход на рынок инвесторов — граждан, которые решили снять накопления с депозитов и вложить в квадратные метры, — спрогнозировал Алексей Попов.

Вложение денег в жилье — надежная инвестиция, отметил руководитель направления новостроек в «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев. Если делать это на старте продаж новостройки, деньги можно не только сохранить, но и приумножить, отметил Александр Галицын.

В некоторых регионах России к концу года стоимость 1 кв. м новостроек может увеличиться более чем на 15%, спрогнозировал директор федеральной риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

Действительно, до конца 2020-го цены на недвижимость по всей стране, скорее всего, вырастут, согласен Дмитрий Алексеев. Например, уже на 28,2% — по сравнению с аналогичным периодом 2019-го — подорожали новостройки в Петербурге, на 15,3% — в Краснодаре, на 12,1% — в Новосибирске, на 12,7% — в Казани, добавил он.

Основная причина столь стремительного роста — повышенный спрос на фоне ограниченного объема предложения. С рынка вымываются прежде всего наиболее недорогие варианты, что в целом сказывается на размере средней стоимости 1 кв. м, объяснил Ильдар Хусаинов.

Во время ограничительных мер из-за пандемии коронавируса девелоперы сдерживали рост цен на новостройки — стагнация продолжалась с апреля по июнь, напомнила генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова. При этом в Москве стоимость постепенно увеличивалась даже во время самоизоляции, указал управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский. Пока покупателям доступна льготная ипотечная ставка, объемы продаж квартир в новостройках будут велики, считает он.

Значительное влияние на стоимость жилья оказал и отложенный спрос, который формировался во время самоизоляции. Самым активным временем по ценовой динамике стало именно лето, когда были сняты ограничения, подчеркнула заместитель генерального директора компании MR Group Ирина Дзюба.

Рынок жилищного строительства в России — конкурентный, ФАС не проводила мониторинг цен на жилье. В случае поступления заявлений, указывающих на нарушения антимонопольного законодательства, служба рассмотрит их в установленном порядке, заявили «Известиям» в ФАС. В Минстрое на момент публикации на запрос «Известий» не ответили.

И вторичка тоже

В Москве средняя стоимость 1 кв. м вторичного жилья сейчас составляет 216,5 тыс. рублей. Это на 1,1% больше, чем месяц назад, и на 5,3% — чем в аналогичный период прошлого года. В Санкт-Петербурге цена «квадрата» достигла 126,8 тыс. рублей. Это на 0,7% больше, чем в августе, и на 3,8% — по сравнению с прошлым годом. Правда, в других городах-миллионниках средняя стоимость 1 кв. м составляет 65,1 тыс. рублей, что на 1,4% меньше, чем в прошлом месяце, и на 2,7%, чем в 2019-м, рассказал Алексей Попов.

— Мы ожидаем умеренный рост цен на вторичное жилье — на 6–7% по итогам года. Ключевая причина увеличения стоимости — дорожающие новостройки, — отметил аналитик.

Спрос на вторичном рынке начал активно расти во второй половине июля, и сейчас он на 40–42% выше аналогичных показателей прошлого года, сказал Ильдар Хусаинов. По большей части интерес к вторичке связан с ограниченностью предложения на первичном рынке, а также со снижением средних ипотечных ставок, отметил он.

Повышенный спрос постепенно приводит к тому, что собственники квартир повышают цены на них. По итогам 2020-го вторичное жилье в России может подорожать на 7–8%, считает Ильдар Хусаинов.

Льготная программа ипотеки под 6,5% для новостроек была запущена в мае 2020 года в рамках поддержки стройотрасли во время кризиса. Она действует до 1 ноября 2020-го. В начале сентября глава Минстроя Владимир Якушев заявил СМИ, что программа может быть продлена в 2021 году. После ее завершения правительство оценит результаты и эффективность и после этого примет окончательное решение, сказал министр.

Источник: Известия